オリジナルアニメ「境界戦機」の放送・配信開始日が10月4日に決定。第1話冒頭映像もBANDAI SPIRITSの公式YouTubeチャンネルで公開された。

「境界戦機」は、BANDAI SPIRITSとサンライズがグループ会社として新たに設立したSUNRISE BEYONDがタッグを組むオリジナルロボットアニメ。人付き合いが苦手な16歳の主人公・椎葉アモウと、自律思考型AI・ガイのコンビが、支配された日本を取り戻すための戦いに身を投じていく。今回公開された約11分の映像には、椎葉アモウとガイが出会うまでが収められているほか、オープニング映像も観ることができる。

アニメ「境界戦機」

放送情報

テレビ東京：2021年10月4日（月）より毎週月曜日25:30～

MBS：2021年10月5日（火）より毎週火曜日27:30～

BS11：2021年10月8日（金）より毎週金曜日19:00～

配信情報

BANDAISPIRITS公式YouTubeチャンネル：2021年10月6日（水）より毎週水曜日20:00～

スタッフ

企画・制作：SUNRISE BEYOND

監督：羽原信義

シリーズ構成：木村暢

キャラクターデザイン：大貫健一

メカニックデザイン：小柳祐也（KEN OKUYAMA DESIGN）、海老川兼武、寺岡賢司、形部一平

メインメカアニメーター：久壽米木信弥、有澤寛

メカニックデザインスーパーバイザー：奥山清行（KEN OKUYAMA DESIGN）

美術：スタジオなや

音楽：ラスマス・フェイバー

企画協力：BANDAI SPIRITS

(c)2021 SUNRISE BEYOND INC.