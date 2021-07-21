オリジナルアニメ「境界戦機」の放送・配信開始日が10月4日に決定。第1話冒頭映像もBANDAI SPIRITSの公式YouTubeチャンネルで公開された。
「境界戦機」は、BANDAI SPIRITSとサンライズがグループ会社として新たに設立したSUNRISE BEYONDがタッグを組むオリジナルロボットアニメ。人付き合いが苦手な16歳の主人公・椎葉アモウと、自律思考型AI・ガイのコンビが、支配された日本を取り戻すための戦いに身を投じていく。今回公開された約11分の映像には、椎葉アモウとガイが出会うまでが収められているほか、オープニング映像も観ることができる。
アニメ「境界戦機」
放送情報
テレビ東京：2021年10月4日（月）より毎週月曜日25:30～
MBS：2021年10月5日（火）より毎週火曜日27:30～
BS11：2021年10月8日（金）より毎週金曜日19:00～
配信情報
BANDAISPIRITS公式YouTubeチャンネル：2021年10月6日（水）より毎週水曜日20:00～
スタッフ
企画・制作：SUNRISE BEYOND
監督：羽原信義
シリーズ構成：木村暢
キャラクターデザイン：大貫健一
メカニックデザイン：小柳祐也（KEN OKUYAMA DESIGN）、海老川兼武、寺岡賢司、形部一平
メインメカアニメーター：久壽米木信弥、有澤寛
メカニックデザインスーパーバイザー：奥山清行（KEN OKUYAMA DESIGN）
美術：スタジオなや
音楽：ラスマス・フェイバー
企画協力：BANDAI SPIRITS
(c)2021 SUNRISE BEYOND INC.