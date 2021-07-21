東京五輪　男子柔道・女子柔道　テレビ放送予定　試合日程　試合結果　出…

2020年東京五輪（東京オリンピック）柔道競技の基本情報は以下の通り。







目次

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日本代表メンバー一覧

男子60kg級 高藤直寿（パーク24）

男子66kg級 阿部一二三（パーク24）

男子73kg級 大野将平（旭化成）

男子81kg級 永瀬貴規（旭化成）

男子90kg級 向翔一郎（ALSOK）

男子100kg級 ウルフ･アロン（了徳寺大学職）









男子100kg超級 原沢久喜（百五銀行）

女子48kg級 渡名喜風南（パーク24）

女子52kg級 阿部詩（日本体育大）

女子57kg級 芳田司（コマツ）

女子63kg級 田代未来（コマツ）

女子70kg級 新井千鶴（三井住友海上火災保険）

女子78kg級 濱田尚里（自衛隊体育学校）

女子78kg超級 素根輝（環太平洋大）







テレビ放送予定・日程

7/24（土）

11:00〜14:30 テレビ朝日系列【女子48kg級・男子60kg級】予選・準々決勝

17:00〜19:50 テレビ朝日系列【女子48kg級・男子60kg級】敗者復活戦・準決勝・3位決定戦・決勝





7/25（日）

11:00〜14:30 テレビ朝日系列【女子52kg級・男子66kg級】予選・準々決勝

17:00〜19:50 テレビ朝日系列【女子52kg級・男子66kg級】敗者復活戦・準決勝・3位決定戦・決勝





7/26（月）

11:00〜14:30 TBS系列【女子57kg級・男子73kg級】予選・準々決勝

17:00〜19:50 NHK総合【女子57kg級・男子73kg級】敗者復活戦・準決勝・3位決定戦・決勝









7/27（火）

11:00〜14:30 NHK総合【女子63kg級・男子81kg級】予選・準々決勝

17:00〜19:50 NHK総合【女子63kg級・男子81kg級】敗者復活戦・準決勝・3位決定戦・決勝





7/28（水）

11:00〜14:30 NHK総合【女子70kg級・男子90kg級】予選・準々決勝

17:00〜19:50 NHK総合【女子70kg級・男子90kg級】敗者復活戦・準決勝・3位決定戦・決勝





7/29（木）

11:00〜14:30 NHK Eテレ【女子78kg級・男子100kg級】予選・準々決勝

17:00〜19:50 NHK総合【女子78kg級・男子100kg級】敗者復活戦・準決勝・3位決定戦・決勝





7/30（金）

11:00〜14:30 NHK Eテレ／総合【女子78kg超級・男子100kg超級】予選・準々決勝

17:00〜19:50 TBS系列【女子78kg超級・男子100kg超級】敗者復活戦・準決勝・3位決定戦・決勝





7/31（土）

11:00〜14:30 未定【混合団体】予選・準々決勝・敗者復活戦・準決勝

17:00〜19:50 TBS系列【混合団体】3位決定戦・決勝







試合結果







女子48kg級

渡名喜風南







男子60kg級

高藤直寿







女子52kg級

阿部詩







男子66kg級

阿部一二三







女子57kg級

芳田司







男子73kg級

大野将平







女子63kg級

田代未来







男子81kg級

永瀬貴規







女子70kg級

新井千鶴







男子90kg級

向翔一郎







女子78kg級

濱田尚里







男子100kg級

ウルフ･アロン







女子78kg超級

素根輝







男子100kg超級

原沢久喜







混合団体

日本代表













【了】