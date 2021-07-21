東京五輪　卓球　テレビ放送予定　試合日程　試合結果　日本代表メンバー…

2020年東京五輪（東京オリンピック）卓球競技の基本情報は以下の通り。
目次
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日本代表メンバー一覧
張本智和（木下グループ） 男子シングルス／男子団体
丹羽孝希（スヴェンソンホールディングス） 男子シングルス／男子団体
水谷隼（木下グループ） 混合ダブルス／男子団体
伊藤美誠（スターツ） 女子シングルス／混合ダブルス／女子団体
石川佳純（全農） 女子シングルス／女子団体
平野美宇（日本生命） 女子団体
テレビ放送予定・日程
7月24日（土）
9：00～12：45（放送：NHK総合）
男子シングルス予選（張本智和／丹羽孝希）
女子シングルス予選（伊藤美誠／石川佳純）
混合ダブルス1回戦（水谷隼／伊藤美誠）
14：15～17：15、19：30～22：30（放送：フジテレビ系列）
男子シングルス予選・1回戦（張本智和／丹羽孝希）
女子シングルス予選・1回戦（伊藤美誠／石川佳純）
7月25日（日）
14：00～17：45（放送：テレビ東京系列）
男子シングルス2回戦
女子シングルス2回戦
16：05～16：50（放送：テレビ東京系列）
混合ダブルス準々決勝
18：00～22：00（放送：Eテレ）
混合ダブルス準決勝
7月26日（月）
14：30～17：30（放送：フジテレビ系列）
男子シングルス3回戦
女子シングルス3回戦
20：00～22：10（放送：フジテレビ系列）
混合ダブルス3位決定戦・決勝
7月27日（火）
10：00～13：00、14：30～17：00（放送：日本テレビ系列）
男子シングルス3回戦・4回戦
女子シングルス3回戦・4回戦
7月28日（水）
9：05～15：00（放送：NHK総合）
男子シングルス準々決勝
女子シングルス準々決勝
7月29日（木）
11：00～13：00（放送：テレビ東京系列）
女子シングルス準決勝
15：00～17：00（放送：テレビ東京系列）
男子シングルス準決勝
20：00～22：10（放送：テレビ東京系列）
シングルス3位決定戦・決勝
7月30日（金）
19：30～22：30（放送：NHK総合）
男子シングルス3位決定戦・決勝
8月1日（日）
9：55～13：00（放送：Eテレ）
14：25～18：00（放送：NHK総合）
19：15～23：00（放送：Eテレ）
男子団体1回戦（張本智和／丹羽孝希／水谷隼）
女子団体1回戦（伊藤美誠／石川佳純／平野美宇）
8月2日（月）
9：55～13：00（放送：Eテレ）
男子団体1回戦（張本智和／丹羽孝希／水谷隼）
女子団体1回戦（伊藤美誠／石川佳純／平野美宇）
19：25～22：50（放送：Eテレ）
男子団体準々決勝
女子団体準々決勝
8月3日（火）
9：00～12：45（放送：NHK総合）
男子団体準々決勝
女子団体準々決勝
19：30～22：30（放送：NHK総合）
女子団体準決勝
8月4日（水）
10：00～13：00（放送：テレビ東京系列）
女子団体準決勝
14：30～17：30（放送：テレビ東京系列）
19：30～22：30（放送：テレビ東京系列）
男子団体準決勝
8月5日（木）
10：50～11：54（放送：NHK総合）
女子団体3位決定戦
19：30～22：30（放送：NHK総合）
女子団体決勝
8月6日（金）
10：50～14：00（放送：NHK総合）
男子団体3位決定戦
19：30～22：30（放送：NHK総合）
男子団体決勝
試合結果
【了】
2020年東京五輪（東京オリンピック）卓球競技の基本情報は以下の通り。