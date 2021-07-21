東京五輪　卓球　テレビ放送予定　試合日程　試合結果　日本代表メンバー…

2020年東京五輪（東京オリンピック）卓球競技の基本情報は以下の通り。









目次

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日本代表メンバー一覧



張本智和（木下グループ） 男子シングルス／男子団体

丹羽孝希（スヴェンソンホールディングス） 男子シングルス／男子団体

水谷隼（木下グループ） 混合ダブルス／男子団体

伊藤美誠（スターツ） 女子シングルス／混合ダブルス／女子団体

石川佳純（全農） 女子シングルス／女子団体

平野美宇（日本生命） 女子団体







テレビ放送予定・日程



7月24日（土）

9：00～12：45（放送：NHK総合）

男子シングルス予選（張本智和／丹羽孝希）

女子シングルス予選（伊藤美誠／石川佳純）

混合ダブルス1回戦（水谷隼／伊藤美誠）









14：15～17：15、19：30～22：30（放送：フジテレビ系列）

男子シングルス予選・1回戦（張本智和／丹羽孝希）

女子シングルス予選・1回戦（伊藤美誠／石川佳純）





7月25日（日）

14：00～17：45（放送：テレビ東京系列）

男子シングルス2回戦

女子シングルス2回戦



16：05～16：50（放送：テレビ東京系列）

混合ダブルス準々決勝



18：00～22：00（放送：Eテレ）

混合ダブルス準決勝





7月26日（月）

14：30～17：30（放送：フジテレビ系列）

男子シングルス3回戦

女子シングルス3回戦



20：00～22：10（放送：フジテレビ系列）

混合ダブルス3位決定戦・決勝





7月27日（火）

10：00～13：00、14：30～17：00（放送：日本テレビ系列）

男子シングルス3回戦・4回戦

女子シングルス3回戦・4回戦





7月28日（水）

9：05～15：00（放送：NHK総合）

男子シングルス準々決勝

女子シングルス準々決勝





7月29日（木）

11：00～13：00（放送：テレビ東京系列）

女子シングルス準決勝



15：00～17：00（放送：テレビ東京系列）

男子シングルス準決勝



20：00～22：10（放送：テレビ東京系列）

シングルス3位決定戦・決勝





7月30日（金）

19：30～22：30（放送：NHK総合）

男子シングルス3位決定戦・決勝





8月1日（日）

9：55～13：00（放送：Eテレ）

14：25～18：00（放送：NHK総合）

19：15～23：00（放送：Eテレ）

男子団体1回戦（張本智和／丹羽孝希／水谷隼）

女子団体1回戦（伊藤美誠／石川佳純／平野美宇）





8月2日（月）

9：55～13：00（放送：Eテレ）

男子団体1回戦（張本智和／丹羽孝希／水谷隼）

女子団体1回戦（伊藤美誠／石川佳純／平野美宇）



19：25～22：50（放送：Eテレ）

男子団体準々決勝

女子団体準々決勝





8月3日（火）

9：00～12：45（放送：NHK総合）

男子団体準々決勝

女子団体準々決勝



19：30～22：30（放送：NHK総合）

女子団体準決勝





8月4日（水）

10：00～13：00（放送：テレビ東京系列）

女子団体準決勝



14：30～17：30（放送：テレビ東京系列）

19：30～22：30（放送：テレビ東京系列）

男子団体準決勝





8月5日（木）

10：50～11：54（放送：NHK総合）

女子団体3位決定戦



19：30～22：30（放送：NHK総合）

女子団体決勝





8月6日（金）

10：50～14：00（放送：NHK総合）

男子団体3位決定戦



19：30～22：30（放送：NHK総合）

男子団体決勝









試合結果







【了】