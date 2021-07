コールドプレイ、9枚目となる新アルバムを全世界同時リリース

コールドプレイが、通算9枚目となる新アルバム『Music Of The Sphere』を2021年10月15日にリリースする。



今作はマックス・マーティンがプロデューサーを務める。バンドは、アルバム・トレイラー「Overtura(Music Of The Spheres album trailer)」と手書きのメッセージを各ソーシャル・アカウントにて公開した。



関連記事:ウルフ・アリスが語る、UKロックの旗手を飛躍させた「学びと成長」







『Music Of The Sphere』のアルバム・トレイラー「Overtura (Music Of The Spheres album trailer)」は、アルバムの惑星を組み合わせたアートワーク、そして12曲のショート・アニメーション映像になっている。



・ 手書きメッセージ(対訳):

やあ、みんな。

元気でいてくれていることを願っているよ。

『Music Of The Spheres』というニュー・アルバムを2021年10月15日にリリースする。

Max Martinがプロデュースを担当したんだ。「Overtura」というアルバム・トレイラーを公開したから、もしよかったら見てほしい。そして金曜日には「Coloratura」という曲を公開するよ。その次のシングルは9月になると思う。いつも僕らの音楽を聴いてくれて、ショウに足を運んでくれて、そして僕らと音楽を通じて出会ってくれてありがとう。愛をこめて。

クリス、ジョニー、ガイ、ウィル(&フィル)Coldplay





<リリース情報>







コールドプレイ

アルバム『Music Of The Sphere』



発売日:2021年10月15日(金)

iTunes プレオーダーはこちら:https://music.apple.com/jp/album/music-of-the-spheres/1576349937

ダウンロード / ストリーミングはこちら:https://Coldplay.lnk.to/MusicoftheSpheresPu



Coldplay 公式HP:https://wmg.jp/coldplay/