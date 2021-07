The Birthday、最新アルバム初回限定盤収録ライブダイジェスト映像公開

The Birthdayが、2021年7月28日にリリースするアルバム『サンバースト』の初回限定盤に収録される『GLITTER SMOKING FLOWERS TOUR 2020』LIVE MOVIEのダイジェスト映像を公開した。



2年4か月ぶり、11枚目となるフルアルバム『サンバースト』。今回公開された映像は「GLITTER SMOKING FLOWERS TOUR 2020」のもので、コロナ禍でライブハウス公演を中止することとなり、唯一ホールの3公演が実現したツアー。その中からNHKホールのライブ映像を中心に、名古屋、大阪の各公演の演奏やツアードキュメントを盛り込んだライブムービーを、アルバムの初回限定盤に収録する。



関連記事:チバユウスケが語る「変わらない」音楽への姿勢とその美学









<リリース情報>







The Birthday

11thアルバム『サンバースト』



発売日:2021年7月28日(水)

初回限定盤[CD+Blu-ray]:5727円(税抜)

通常盤[CD]:3000円(税抜)

完全予約限定生産ベトジャンパッケージ[CD+Blu-ray+ベトナムジャケット2021]:35000円(税抜)

・ベトナムジャケット2021:2007年「LOOKING FOR THE TEARDROPS TOUR」時にRUDE GALLERYとのコラボにより、スタッフ用と極少数の一般販売用に制作した幻のベトジャンを復刻。

*UNIVERSAL MUSIC STORE 限定での販売です。



=CD収録曲=

1. 12 月 2 日

2. 息もできない

3. 月光

4. ラドロックのキャデラックさ

5. レボルバー

6. アンチェイン

7. 晴れた午後

8. スイセンカ

9. ショートカットのあの娘

10. ギムレット

11. バタフライ



=Blu-ray収録内容=(初回限定版のみ)

2020年唯一の単独ツアーとなった「GLITTER SMOKING FLOWERS TOUR 2020」の 2020年11月17日に行ったNHKホールのライブ映像を中心に、名古屋・大阪などの各公演の演奏や ツアー全体のドキュメントも盛り込んだライブムービーとして、新たに編集。



『GLITTER SMOKING FLOWERS TOUR 2020』LIVE MOVIE

ヒマワリ

青空

KISS ME MAGGIE

SOMBREROSE

DOOR

ROCK YOUR ANIMAL

木枯らし6号

春雷

プレスファクトリー

24時

Red Eye

BITCH LOVELY

1977

OH BABY!

COME TOGETHER

オルゴール

くそったれの世界

声

なぜか今日は

・「月光」MUSIC VIDEO

・映像部分のみプレイパス(R)対応

*プレイパスとは、Blu-rayの映像をスマホで簡単にストリーミングもしくはダウンロード再生することができるサービスです。



アナログ(2枚組):4364円(税抜)

DISC-1

SIDE A

1. 12月2日

2. レボルバー

3. ショートカットのあの娘

SIDE B

4. 息もできない

5. 晴れた午後

6. 月光

DISC-2

SIDE C

7. スイセンカ

8. ラドロックのキャデラックさ

9. アンチェイン

SIDE D

10. バタフライ

11. ギムレット



OFFICIAL WEBSITE:http://smarturl.it/it_TBD_HP