Dos Monosの2ndアルバムリメイクにblack midi、SMTKらが参加

Dos Monosが、2020年に発売した2ndアルバム『Dos Siki』のリリース1周年を記念し、アルバム収録楽曲を様々なアーティスト達と共に新しい楽曲へとリメイクしたコンセプチュアルなアルバム 『Dos Siki 2nd Season』を2021年7月23日0時にリリースする。



今回の作品に参加しているのは、崎山蒼志、SMTK、小田朋美。さらにはQiezi Mabo、N/K（菊地成孔）と谷王（大谷能生）によるJAZZ HIP HOPクルーJAZZDOMMUNISTERS。そして、来日公演での共演を機にDos Monosが楽曲のREMIXを手がけるなど交流を続けるUKのロック・バンドblack midiというジャンルを超えて共鳴する同時代のアーティストが集結した作品となっている。



関連記事：石若駿が語るドラム哲学、音と人間のハーモニー、常田大希らと過ごした学生時代





＜リリース情報＞







Dos Monos

『Dos Siki 2nd Season』



配信日：2021年7月23日（金）

配信URL：https://809.lnk.to/DosSiki2ndSeason

収録曲：

1. A Spring Monkey Song/春の猿の歌（ft. 崎山蒼志、SMTK、小田朋美）

2. Sagittarius（ft. Qiezi Mabo）

3. Estrus（ft. black midi）

4. ラ・コスミ コミケ （宇宙的人種）/Ra Cosmicomiche（Race For Space）（ft. JAZZDOMMUNISTERS）



Dos Monos Twitterアカウント：https://twitter.com/dosmonostres



