20日、チャンピオンズリーグ(CL)予選2回戦ファーストレグの6試合が行われた。

今夏に横浜F・マリノスの指揮官を退任したアンジェ・ポステコグルー監督を新指揮官として迎え入れたセルティックは、デンマーク1部のミッティランと対戦。同監督としては、初のCL予選となった。またセルティックは、ヴィッセル神戸から日本代表FW古橋亨梧を獲得しているが、コロナ禍ということもあり同選手はいまだチームへの本格合流ができていない。

先制したのは、本拠地『セルティック・パーク』でファーストレグを戦うセルティックだった。前半39分、スコットランド代表MFライアン・クリスティーがペナルティエリア内左からシュートを放つと、一度相手GKに弾かれるも、こぼれ球をイスラエル代表MFリエル・アバダがボレーで叩き、ゴールネットを揺らした。

43分には、ペナルティエリア内で倒れた相手と小競り合いを起こしたイスラエル代表MFニル・ビトンがこの日2枚目となるイエローカードを受けて退場処分となり、セルティックは一人少ない状態となる。だが、後半56分にはミッティランにも退場者が出る。CKのこぼれ球を拾ったデンマーク人FWアンデルス・ドライヤーが、シミュレーションで2枚目のイエローカードを提示された。66分、ミッティランがペナルティエリア左外でFKを得ると、ブラジル人MFエヴァンデルが蹴ったボールは右ポストを直撃してゴールイン。アウェイチームが同点に追いつくと、その後はスコアが動かず、1-1でタイムアップの笛が鳴った。

■CL予選2回戦ファーストレグ

▽7/20

セルティック(スコットランド) 1-1 ミッティラン(デンマーク)

ラピード・ウィーン(オーストリア) 2-1 スパルタ・プラハ(チェコ)

アラシュケルト(アルメニア) 0-1 シェリフ(モルドバ)

リンカーン・レッド・インプス(ジブラルタル) 1-2 クルジュ(ルーマニア)

フェレンツヴァーロシュ(ハンガリー) 2-0 ジャルギリス(リトアニア)

ディナモ・ザグレブ(クロアチア)2-0 オモニア・ニコシア(キプロス)

▽7/21

カイラト・アルマトイ(カザフスタン) vs ツルヴェナ・ズヴェズダ(セルビア)

マルメ(スウェーデン) vs ヘルシンキ(フィンランド)

NSムラ(スロバキア) vs ルドゴレツ(ブルガリア)

スロヴァン・ブラチスラヴァ(スロバキア) vs ヤング・ボーイズ(スイス)

PSV(オランダ) vs ガラタサライ(トルコ)

オリンピアコス(ギリシャ) vs ネフチ・バクー(アゼルバイジャン)

レギア・ワルシャワ(ポーランド) vs フローラ・タリン(エストニア)