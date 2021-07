SCANDAL・HARUNA「使うのがもったいない。かわいすぎる！」待望の番組特製ギターピックを激賞

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。7月19日(月)の配信では、待ちに待った待望の番組特製グッズのサンプルが到着。予想以上のクオリティの高さにメンバー一同が大興奮!「AuDee(オーディー)」でチェック!HARUNA:(本日で番組オンエア回数が)#72ということで、「72ですな(ナツですな)」だって……。RINA:ほんまや!MAMI:7と2でね。TOMOMI:ちょうど(収録日の今日は)梅雨も明けたしね。RINA:めちゃくちゃ暑くなってきた!HARUNA:ということで、今週は「ひたすらメールを読む日」です。メールを読む前に、大事なお知らせがございます。なんと、ついに番組グッズの番組ステッカーが完成しました!一同:できた、できたー!HARUNA:それだけじゃありません……アポロピック(アポロチョコ仕様のギターピック)も出来ました!一同:できた、できたー!HARUNA:スタッフと何度もミーティングした甲斐があったね。RINA:今、目の前にあるんだけど。めちゃくちゃハイクオリティにできた!MAMI:すごいかわいい!TOMOMI:ピックは少し硬めだね。RINA:しっかりしてるよね。普通に使えるやつだもんね。MAMI:使える使える! アコギにいい!HARUNA:でも、使うのがもったいないな。かわいすぎる。RINA:ステッカーもヤバくない? クオリティが素晴らしい。HARUNA:ステッカーは2種類あって、番組ステッカーと境界線協会(人気コーナー)ステッカーね。TOMOMI:めちゃくちゃシンプルやけど、めちゃくちゃこだわったよね。RINA:こだわったね。RINA:コーナーの説明なんかも裏面にあるしね。なんかカルチャー愛を感じるよね。MAMI:うん、シュールでいいと思う。RINA:スマホに貼ったりケースに挟んだりしてね。HARUNA:番組のピックにステッカーと、このような充実のラインナップになったのは理由がありまして。(以前に作った)アポロポーチがいろんな意味でハードルが高いっていうこともあってね。一同:うん。HARUNA:製作費が高くてですね……ゆえに、リスナーの皆さんに差し上げるハードルも高くなるということで。なので、ピックとステッカーをあらためて作りました。今日から紹介していくメールに、私たちが「これって、あげてもいいんじゃない?」って思ったら、差し上げます。一同:はい、差し上げます。HARUNA:全員に差し上げるわけではないので、素敵なメールをぜひとも送ってください!一同:ぜひ、お待ちしております!* * *ということで、アポロピックとステッカー2種類(番組ステッカーと「境界線協会」ステッカー)ができました! 皆さんからの「いいメール」「素敵なメール」、さらには経験や体験に基づいた「あなたにしか書けないメール」をお待ちしております。この続きはぜひ、音声サービス「AuDee(オーディー)」でお楽しみください!<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056