神田沙也加も歓喜!!「メゾン ド フルール」が “さくら” 色に♪『カードキャプターさくら』初コラボ

ストライプインターナショナルが展開するブランド「Maison de FLEUR(メゾン ド フルール)」と「Maison de FLEUR Petite Robe(メゾン ド フルール プチローブ)」 のレーベル「Maison de FLEUR Petite Robe canone(メゾン ド フルール プチローブ カノン)」にて、「アニメ『カードキャプターさくら』展-Memories of SAKURA-」開催を記念して、テレビアニメ『カードキャプターさくら クリアカード編』とコラボレーションすることが決定! Maison de FLEURの一部店舗、自社ECサイト「STRIPE CLUB」、「アニメ『カードキャプターさくら』展 -Memories of SAKURA-」にて、コラボ商品が発売される。



上質で大人な女性が選びそうなフレンチテイストなアイテムが揃う「メゾンドフルール」に『さくら』アイテムが多数登場♪



「Maison de FLEUR」では、アニメ『カードキャプターさくら』の主人公・木之本桜(通称・さくら)を起用したアイテムを全15型展開。

桜色のマットサテン生地を使用したバッグ、巾着、ティッシュケースに、さくらちゃんのイラストを箔プリントで表現。桜の花の刺繍を施し上品に仕上がっている。



その他にも、シリーズの人気キャラクターであるケロちゃん、スッピー、モモをピックアップ。

さくらちゃん、さくらちゃんの親友である大道寺知世ちゃん、詩之本秋穂ちゃんが学校へ持っていくトートバッグをイメージし、ケロちゃんやスッピー、モモのぬいぐるみチャームをそれぞれにセット。

さらに、キャラクターモチーフのコインケースや、さくらちゃんと小狼くんがアニメ内で作ったくまのぬいぐるみも、チャームとしてラインナップされている。

そしてポイントとして、すべてのアイテムの裏地は、水彩画タッチの桜の花の総柄に、ケロちゃん、スッピー、モモと封印の杖、星の杖、夢の杖を「Maison de FLEUR」オリジナルで描き起こし!

ここだけのスペシャルなさくらアイテムを手に入れることができる。



「Maison de FLEUR Petite Robe canone」では、レーベルのコンダクターである神田沙也加が大好きな大道寺知世ちゃんを起用。



知世ちゃんをイメージしたワンピースやポーチ、スマホケースを展開。ワンピースは薄い紫色の生地を使用し、襟元に花のモチーフを施し華やかさをアップ。

裾に向かって紫色が濃くなるようにグラデーションを効かせた点もポイント♪



ポーチは紫のサテン地を使用し、シルバーの箔プリントでキャラクターを表現。チュール生地であしらった大きなリボンや、ふんだんに施されたレースの花モチーフがとっても可愛い♪

スマホケースは、ラベンダーのラメでさりげなく描かれたキャラクターのイラストがキュートなアイテム揃いだ。



販売は、Maison de FLEUR一部店舗、自社ECサイト「STRIPE CLUB」、マルイ3店舗にて行われる 「アニメ『カードキャプターさくら』展-Memories of SAKURA-」にて、2021年8月6日(金)より順次発売される。



「Maison de FLEUR」が手掛けるコラボアイテムで、『カードキャプターさくら クリアカード編』の新たな世界観をぜひお楽しみあれ。



(C)CLAMP・ST/講談社・NEP・NHK