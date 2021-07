アイナ・ジ・エンドが選曲 YUI・Radiohead・BUMP…夏に燃え上がるプレイリスト

BiSHのアイナ・ジ・エンドが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。“DJアイナ”として、夏に聴きたい楽曲をオンエアしていきました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! アイナLOCKS!」7月19日(月)放送分)アイナ:これターンテーブルかな? ターンテーブルあるってことは、DJ ができる? 夏フェスのDJブースみたいなやつやろうかな。中止になった夏フェスもあるし、行かれへん子もおるやろうし……ここは、DJアイナが燃え上がるしかないやろ! な?! ……とか言って(笑)。よし、ほな私が、今から好きなCDいっぱいかけてもいいですか?アイナ:生徒ちゃん生徒くん、どうですか? 夏と言えば、やっぱりYUIさんの「SUMMER SONG」じゃないかなーと思って。私も中学生のときにこの曲めちゃくちゃ好きで、よくパパに車を運転してもらって、車の窓開けて歌いながら走り歌いしていました(笑)。夏といえば、この曲を思いだしちゃうな~。アイナ:Radiohead大好き。生徒ちゃん生徒くんはRadiohead知ってる? 知らない子もいるかもしれないけど、めちゃめちゃかっこいいからよかったら聴いてほしいな。ボーカルのトム・ヨークの目が大好きで、最近真似して右目と左目の大きさを変えて、鏡の前で歌ったりしたけど、やっぱりトム・ヨークにはなれへんなとか思って(笑)。「Creep」は最高の曲。夏フェスで聴きたいと思う1曲でした。アイナ:“青春”といえばこれかな? 最高の曲! いえーい! 「ラフ・メイカー」は最高よ! ストーリー性があって……歌詞の意味とかまだあんまりわからなかった中学生の私でも、この曲はわかった。あんまり同い年でBUMP OF CHICKENが好きな子がいなくて、唯一見つけたみずほっていう友達を連れ回して、カラオケでずっとBUMPばっかり歌っていた思い出があります。続きまして、大好きな大好きな友達のバンド・Hump Backの「拝啓、少年よ」を聴いていただきたいんですけど……ぜひこのバージョンでどうぞ。アイナ:ももちゃん、最高やなーー! Hump Back最高やわ! Hump Backの大切な大阪城ホールのライブの日に、一緒にいれた人達は本当に宝物やと思う。私もめっちゃ行きたかったんやけど、ちょうど行けなくて……。この音源を聴きながら家で泣きました。本当にステキなバンドで、いくつになっても青春を教えてくれる……友達であり先輩であり、憧れの人です。憧れのバンド。アイナ:この世界観はどうかな……? 1996年に公開された『スワロウテイル』っていう岩井俊二さんの映画の、主題歌にもなっている曲です。私はこの映画を大人になってから観たんだけど、これが大好きで。ここからハマって、(『スワロウテイル』と同じく岩井俊二さんが監督とつとめCHARAさんが主演した)『PiCNiC』とかも見て心が震えて、映画を観た後もずっと映画の世界にいるような日々を過ごしてたなーって……はい。アイナ:ぶち上げていこうかなと思って選びました! やっぱりこの曲は最高よね!(笑)。アイナ:この曲は、私、最近知ったんですよね。『世界から猫が消えたなら』という映画の曲(主題歌)みたいなんですけど。私は曲から知ったので、近々映画も観させていただきたいな、なんて思っています。まだ出会ったことのない生徒さんたちは、一緒に観ませんか……?アイナ:こんな感じで、今日は私の好きな音楽たちを聴いていただいたんですけど……実は15曲ぐらい用意していたんです。ほかには……Saucy DogさんとかCoccoさんとか、シガー・ロスとか……本当に好きな曲、夏にピッタリだなっていう曲が入っているので、よかったら聴いてください!今回のアイナの選曲は、Spotifyにて燃えよ! DJアイナ プレイリストとして紹介されています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/