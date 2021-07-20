松田聖子、続・40周年記念アルバム完全限定盤アナログレコード発売

松田聖子が、2021年10月20日に続・40周年記念アルバム『SEIKO MATSUDA 2021』を発売する。



昨年デビュー40周年を迎え、「松田聖子の”これまで（過去）”と”これから（未来）”が楽しめるアルバム」というコンセプト。新曲と名曲セルフカバーをレコードのA面B面のように5曲ずつ収録されている。



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A面B面と位置付けられたコンセプトに基づき、豪華・完全限定盤ボックスセット（UNIVERSAL MUSIC STORE限定）には昨年発売した『SEIKO MATSUDA 2020』と今回の最新作『SEIKO MATSUDA 2021』のアルバム2枚が、アナログLPレコードで同封される。



『SEIKO MATSUDA 2020』盤には、「瑠璃色の地球2020」、「SWEET MEMORIES～甘い記憶～」や、松田聖子と大滝詠一の歌声が聴ける「いちご畑でFUN×４」も収録。そして、『SEIKO MATSUDA 2021』盤には、「青い珊瑚礁~Blue Lagoon~」、「時間の国のアリス~Alice in the world of time～」なども収録される。





＜リリース情報＞



松田聖子

続・40周年記念アルバム『SEIKO MATSUDA 2021』



発売日：2021年10月20日（水）

予約受付：https://lnk.to/seiko2021ec

1.通常盤 （CD）

価格：3000円（税抜）

品番：UPCH-20591

2.初回限定盤 （SHM-CD ＋ DVD）

価格：4500 円（税抜）

品番：UPCH-29406

※DVD：VOICEライナーノーツ / 貴重映像 / 新曲MUIC VIDEO / インタビュー 予定

3.豪華・完全限定盤ボックスセット（UNIVERSAL MUSIC STORE限定）

価格：12000円（税抜）

品番：PDCN-1927

SHM-CD＋Blu-ray＋2LPレコード＋ポスター

※Blu-ray：VOICEライナーノーツ / 貴重映像 / 新曲MUIC VIDEO / インタビュー 予定

2LP：

Disc 1.SEIKO MATSUDA 2020 （全10曲収録）

Disc 2.SEIKO MATSUDA 2021 （全10曲収録）

GOODS：ポスター

LPサイズのブックレット/ボックスケース収納



『SEIKO MATSUDA 2020」デラックス・エディション（数量限定生産）』



発売日：2021年10月20日（水）

価格：3000円（税抜）

品番：UPCH-29407



＜イベント情報＞



「Happy 40th Anniversary!! Seiko Matsuda Concert Tour 2020～2021"Singles ＆ Very Best Songs Collection!!"」



2021年8月28日（土）愛知・日本ガイシホール

時間：OPEN 16:00 / START 17:00

2021年8月29日（日）愛知・日本ガイシホール

時間：OPEN 14:00 / START 15:00

2021年9月19日（日）神奈川・横浜アリーナ

時間：OPEN 15:00 / START 16:00

2021年10月22日（金）東京・日本武道館

時間：OPEN 17:30 / START 18:30

2021年10月23日（土）東京・日本武道館

時間：OPEN 16:00 / START 17:00

※ 情報は、予告なく変更になる可能性がございますので、ご了承下さい。

松田聖子 40周年記念スペシャルサイト：https://sp.universal-music.co.jp/matsuda-seiko/40th/



松田聖子オフィシャルHP：http://www.seikomatsuda.co.jp/