松田聖子、続・40周年記念アルバム完全限定盤アナログレコード発売

松田聖子が、2021年10月20日に続・40周年記念アルバム『SEIKO MATSUDA 2021』を発売する。



昨年デビュー40周年を迎え、「松田聖子の”これまで(過去)”と”これから(未来)”が楽しめるアルバム」というコンセプト。新曲と名曲セルフカバーをレコードのA面B面のように5曲ずつ収録されている。



A面B面と位置付けられたコンセプトに基づき、豪華・完全限定盤ボックスセット(UNIVERSAL MUSIC STORE限定)には昨年発売した『SEIKO MATSUDA 2020』と今回の最新作『SEIKO MATSUDA 2021』のアルバム2枚が、アナログLPレコードで同封される。



『SEIKO MATSUDA 2020』盤には、「瑠璃色の地球2020」、「SWEET MEMORIES~甘い記憶~」や、松田聖子と大滝詠一の歌声が聴ける「いちご畑でFUN×4」も収録。そして、『SEIKO MATSUDA 2021』盤には、「青い珊瑚礁~Blue Lagoon~」、「時間の国のアリス~Alice in the world of time~」なども収録される。





<リリース情報>



松田聖子

続・40周年記念アルバム『SEIKO MATSUDA 2021』



発売日:2021年10月20日(水)

予約受付:https://lnk.to/seiko2021ec

1.通常盤 (CD)

価格:3000円(税抜)

品番:UPCH-20591

2.初回限定盤 (SHM-CD + DVD)

価格:4500 円(税抜)

品番:UPCH-29406

※DVD:VOICEライナーノーツ / 貴重映像 / 新曲MUIC VIDEO / インタビュー 予定

3.豪華・完全限定盤ボックスセット(UNIVERSAL MUSIC STORE限定)

価格:12000円(税抜)

品番:PDCN-1927

SHM-CD+Blu-ray+2LPレコード+ポスター

※Blu-ray:VOICEライナーノーツ / 貴重映像 / 新曲MUIC VIDEO / インタビュー 予定

2LP:

Disc 1.SEIKO MATSUDA 2020 (全10曲収録)

Disc 2.SEIKO MATSUDA 2021 (全10曲収録)

GOODS:ポスター

LPサイズのブックレット/ボックスケース収納



『SEIKO MATSUDA 2020」デラックス・エディション(数量限定生産)』



発売日:2021年10月20日(水)

価格:3000円(税抜)

品番:UPCH-29407



<イベント情報>



「Happy 40th Anniversary!! Seiko Matsuda Concert Tour 2020~2021"Singles & Very Best Songs Collection!!"」



2021年8月28日(土)愛知・日本ガイシホール

時間:OPEN 16:00 / START 17:00

2021年8月29日(日)愛知・日本ガイシホール

時間:OPEN 14:00 / START 15:00

2021年9月19日(日)神奈川・横浜アリーナ

時間:OPEN 15:00 / START 16:00

2021年10月22日(金)東京・日本武道館

時間:OPEN 17:30 / START 18:30

2021年10月23日(土)東京・日本武道館

時間:OPEN 16:00 / START 17:00

※ 情報は、予告なく変更になる可能性がございますので、ご了承下さい。

松田聖子 40周年記念スペシャルサイト:https://sp.universal-music.co.jp/matsuda-seiko/40th/



松田聖子オフィシャルHP:http://www.seikomatsuda.co.jp/