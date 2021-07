スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』にてイベント&ガチャ「Happy Summer Splash!」が開催中。

イベント「Happy Summer Splash!」

ポーカーイベント「Happy Summer Splash!」は、「ライブ」をプレイすることでめくられていくカードで「ポーカー」をしてコインを獲得しつつ、イベントPtを集めてランキングを競うイベント。

「ポーカーイベント」では、トランプ遊びの1種「ポーカー」と同じように配られる2枚の手札と、ライブをする毎に1枚ずつめくられていく最大5枚の場札を組み合わせて役を作ることでコインや称号を獲得できる。

「イベント交換所」では、イベント専用アイテム「ポーカーメダル」を「★3[砂浜◎Beachball] 愛本りんく」、「ダイヤ」、「夏のフェス」をモチーフとした特別な「クラブアイテム」などの豪華賞品と交換できる。

さらに、「Happy Summer Splash!」ガチャが開催され「明石真秀」「渡月 麗」「大鳴門むに」の3人が登場する。

