「不甲斐ない」の意味とは？　ビジネスで使える謝罪表現を例文で解説

「不甲斐ない」は「ふがいない」と読む形容詞です。

思い通りの結果が出せず、自分に対して怒りや悔しさが湧いてきて、「なんて私はダメなんだろう」と思った経験はありませんか? 「不甲斐ない」とは、そんな気持ちを表すのにぴったりの言葉です。

本記事では「不甲斐ない」の意味や類語、例文を用いた使い方や英語表現について説明します。

「不甲斐ない」の読み方や意味・語源

まずは「不甲斐ない」について、読み方や意味、語源を紹介します。

「不甲斐ない」の読み方は「ふがいない」

前段でも触れた通り、「不甲斐ない」の読み方は「ふがいない」です。

「ふがいない」とひらがな表記されることも多く、また「不甲斐無い」「腑甲斐ない」と書き表される場合もあります。

「不甲斐ない」の意味は「情けないほど意気地がない」

「不甲斐ない」は辞書には以下のように説明されています。

ふがいない【腑甲斐ない/不甲斐ない】



―情けないほど意気地がない。まったくだらしがない。 (『デジタル大辞泉』 小学館)

自分や周りが結果を出せなかった時などに、「情けない」「残念だ」というようなニュアンスとして用いられます。

「不甲斐ない」の語源は「言ふ甲斐なし」

確定的な語源はありませんが、「言ふ甲斐なし」が短縮されたもの、という説があります。

「言ふ甲斐なし」には「見苦しい、ふがいない」という意味の古語です。「言ふ甲斐なし」から「ふかいなし」となったとされています。

「不甲斐ない」という言葉はどんな時に使う?(例文)

出来事や結果・人の行動を批判する時

ここでは、「不甲斐ない」の使い方について、使われる場面ごとに例を挙げながら説明します。

期待したほどの結果が出なかった時や、人が自分の期待通りの行動をしなかった時に、もどかしい思いを伝える意図で使います。

一見ネガティブに見えますが、親しい関係にある相手に対して、「自分はあなたに期待している、だからもっと頑張れ」という気持ちが背景にある場合も。

しかし、具体的な批判や改善点の指摘というより、相手に対する失望の気持ちに焦点が当てられているため、使う場合は相手との関係性や、フォローの言葉などに注意する必要があります。

例文

・言われっぱなしで反撃しようともしないとは不甲斐ないことだ。 ・こんな結果で不甲斐ないと思わないのか? 君ならもっとできるはずだ。

自分自身の悔しさや情けなさを表現する時

自分の力が足りないことを思い知らされる悔しさや、そんな自分に対する情けない気持ちを感じている時に使うことができます。

例文

・舞台に上がったら、不甲斐ないことに足が震えてしまった。 ・つくづく不甲斐ない自分が嫌になったよ。

窪美澄さんの『ふがいない僕は空を見た』(新潮文庫)という連作短編小説では、状況に翻弄される主人公たちの揺れる心情を「ふがいない」という言葉が表しており、印象的なタイトルになっています。

「不甲斐ない」の類語・言い換え表現

「不甲斐ない」の類語を知り、「不甲斐ない」と併せてボキャブラリーを増やしましょう。

「不甲斐ない」には以下のような類語があります。

・情けない ・意気地がない ・不徳の致すところ

中でも「情けない」や「意気地がない」という言葉は、かなり厳しい批判や罵倒の言葉です。

そのため他人に対して使う場合は、注意することが必要です。

「情けない」

「情けない」とは、「嘆かわしい・みじめである」という意味です。

「不甲斐ない」の言い換えとしては、一番意味合いが似ているといえるでしょう。

例文

・せっかくお任せたいただいたのにこのような結果となってしまい、ただただ情けないです。

「意気地がない」

「意気地がない」とは、物事をやり抜こうという意思の強さがなく、気力に欠ける様子や人を指します。

例文

・あの人は陰でコソコソいうくせに、面と向かっては何も言わない意気地がない人なんだから、放っておいた方が良いよ。

「不徳の致すところ」

不徳の致すところは、自分の行為を謝罪する慣用句です。正しい敬語表現でありビジネスシーンで使えますが、重大なミスなどに対して使う点に注意が必要。

何か取り返しがつかないミスをしてしまった時は、この表現で言い換えても良いでしょう。

例文

・この度は私の不徳の致すところによりご迷惑をおかけしてしまい、誠に申し訳ございません。

「不甲斐ない」の対義語は「甲斐甲斐しい」

「不甲斐ない」の対義語としては「甲斐甲斐しい」が挙げられます。

「甲斐甲斐しい」とは、「頼りがいがある」「立派にやり遂げる能力がある」「てきぱきしている」という意味です。

意気地がない、だらしがないという「不甲斐ない」の反対にある言葉といえるでしょう。

「不甲斐ない」の英語表現は?

「不甲斐ない」を意味する言葉は、英語でも数多くあります。

英文メールで使う機会の多い表現と併せて、押さえておきましょう。

「cowardly(臆病な)」

「cowardly」は、「不甲斐ない」の中でも「臆病な」「卑怯な」というニュアンスのある言葉です。

例文

・I was too cowardly to say anything back to his bullying of the new staff member.(彼の新入社員いじめに対して、不甲斐ないことに私は何も言えなかった。)

「timid(小心な)」

「timid」は、「不甲斐ない」の中でも「小心な」というニュアンスの強い言葉です。

例文

・Don’t be timid;be clear about what you want to say.(不甲斐ないぞ、言いたいことははっきり言いなさい)

「be ashamed of (恥ずかしい)」

“I’m ashamed of myself.”は、「自分自身を恥ずかしく思っている」という意味ですが、自分のことを「不甲斐ない」という気持ちを表現するのにぴったりの表現です。

例文

・I am ashamed of myself for not being able to finish the work by the deadline.(不甲斐ないことに期日までに作業を終えることができなかった)

「不甲斐ない」の正しい使い方を知っておこう

「不甲斐ない」という言葉は、人の行動や結果が情けない時や、期待通りの結果が得られない場合に使います。

誰でも自分のことを「不甲斐ない」と恥ずかしく思うことはあるもの。失敗した自分を「不甲斐ない」と表現することで、反省している様子が伝わります。

反面、他人に対するもどかしさを伝える場合には注意が必要です。どれだけ相手のことを思っていても、相手のことを否定する表現にほかならないからです。

「不甲斐ない」と人に伝える場合は、相手のことを評価しているからこそ残念なのだという気持ちを併せて伝えましょう。

言葉の意味や使い方を正しく覚えて、他人に嫌な思いをさせることのないよう、失礼のない表現ができると良いですね。

(小坂井さと子)

※画像はイメージです