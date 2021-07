8月10日(火)22:00よりNHK総合で音楽番組「れいわのへいわソング2021」が放送される。

NHK広島放送局が制作する「れいわのへいわソング2021」は、さまざまなアーティストが広島から“平和ソング”を届ける特別番組。7月15日に広島・上野学園ホールで番組の公開収録が行われ、司会としてハライチと高橋ひかる、ライブアクトとしてSexy Zone、SUGIZO(LUNA SEA、X JAPAN)、STU48、DA PUMP、鞘師里保が出演した。

番組ではSexy Zoneが先輩であるSMAPの名曲「Triangle」のカバーや、「Change the world」「夏のハイドレンジア」、DA PUMPがTHE BOOM「島唄」のカバーや、「We can't stop the music」「Oh! My Precious!」、鞘師が荒井由実「ひこうき雲」のカバー、STU48が「風を待つ」、SUGIZOが「昨日見た夢~平和の誓い~」といった楽曲を披露する。

NHK総合「れいわのへいわソング2021」

2021年8月10日(火)22:00~22:45

※放送後、NHKプラスで1週間見逃し配信。