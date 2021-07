新商品や期間限定ショップも♪ 『くまのプーさん』と過ごす夏

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、8月3日の「はちみつの日」を前に、今年原作デビュー95周年を迎えた『くまのプーさん』のアイテムを数多くラインナップ。また、期間限定ショップ「くまのプーさん おひさまマーケット」や「Winnie the Pooh HUNNYS CAFE」なども展開、ショップディズニー公式Twitterアカウントにて「#癒しのプーさんキャンペーン」を実施する。



『クマのプーさん』の原作は、1926年に発表されたA・A・ミルンの児童小説。クマのぬいぐるみでハチミツ好きの「プー」と、森の仲間たちとの日常が描かれる本作は、1960年代からはディズニーによって『くまのプーさん』シリーズのアニメーションが作られ、いまなお世界中で愛されている。



この度登場する新商品には、ピューター(錫合金)の圧倒的な造形美に24Kコートが施された、優しい音色を奏でる日本初公開のプーさんのオルゴール、シチズンの腕時計などのアクセサリー、プレートセットやスープジャー&タオル、こどもも大人も楽しめるLEGOなどがラインナップ。



さらに、ディズニーストアとショップディズニーにもプーさんのアイテムが大集合! 『新くまのプーさん 西部のヒーロー、覆面グマ』をモチーフにした「Western Pooh」シリーズを発売する。

西部の町を舞台に、プーさんが扮する覆面グマが仲間たちのためにアイスクリームを持って泥棒の一味に立ち向かうというユニークなお話から、ウエスタンスタイルのプーさんたちをモチーフにしたコレクションだ。



また、大人気のぬいぐるみシリーズ「TSUM TSUM(ツムツム)」から「はちみつの日」にぴったりのぬいぐるみが登場。プーさん、ピグレット、ティガー、ルーがそれぞれミツバチのコスチュームを身に着け、お花を付けたキュートなデザインとなっている。はちみつの日にふさわしいデザインのツムツムを集めて楽しもう♪





そして今年のOH MY CAFEプロデュース「はちみつカフェ」では、『くまのプーさん』原作デビュー95周年を記念して、 ”クラシック・プー” にフォーカスしたスペシャルカフェを展開。



メニューは、「くまのプーさん」の故郷でもある英国をテーマに、紅茶の種類を豊富に取りそろえ、紅茶に合う原作のクラシックな雰囲気を表現した英国のポピュラーな料理を提供。『くまのプーさん』原作デビュー95周年を記念したスペシャルボックスに入ったランチボックス、英国朝食の定番、イングリッシュマフィンを使用したサンドウィッチ、英国の伝統料理・サンデーローストなどのカフェメニューが用意されている。

クラシックな雰囲気が魅力的でお洒落な「はちみつカフェ」で、ゆったりとした贅沢な時を過ごそう!





銀座三越では、プーさんグッズを集めた「Winnie the Pooh Festival」を9月15日(水)より開催。期間中は会場先行で販売する新商品も盛りだくさん、たくさんのプーさんグッズが集合する。



加えて、8月18日(水)~8月30日(月)の期間、大丸神戸店にて「くまのプーさん おひさまマーケット」第5弾を開催。くまのプーさんおひさまマーケットは今年も新しくなって全国で開催をしており、これからは神戸にて展開予定だ。今年は100エーカーの森を会場内で表現し、SNS映えするスポットにも注目。イベント限定品をはじめ、800アイテム以上のグッズが大集結する。



癒しの名言をお届け&プーさんグッズが当たるトツイッターキャンペーン「#癒しのプーさんキャンペーン」では、ショップディズニー公式Twitterアカウント(@shopDisneyjp)をフォローし、「#癒しのプーさんキャンペーン」が含まれた該当ツイートをRTすると、抽選で83名にプーさん関連グッズをプレゼント。該当ツイートへのリプライで全員に届く、プーさんのアイテムと癒しの名言も合わせて楽しんでほしい。



>>>新商品やキャンペーングッズなどを見る(写真17点)



(C)Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.