『ONE PIECE』コミックス100巻発売記念プロジェクト始動！

大人気マンガ『ONE PIECE』(著・尾田栄一郎)が2021年9月3日に迎えるコミックス100巻の発売を記念した豪華プロジェクトが7月19日(月)よりスタートした。



尾田栄一郎氏が紡ぎ出す物語『ONE PIECE』は、『週刊少年ジャンプ』で1997年7月22日より連載開始し、2021年1月4日に連載1000話に到達。これを記念して、全世界規模のキャラクターの人気投票も実施し、約1200万票超が寄せられ、国内のみならず世界中で大人気の作品であることが改めて確認された。

この盛り上がりに後押しされ、このたび海外の累計発行部数が9000万部に達し、国内分(4億部以上)と合わせて、全世界での累計発行部数が4億9000万部を突破。連載24年目となる今年、前人未踏の規模の同作は、もう一つの大きな節目となるコミックス100巻の発売を9月3日に迎える。



そんな本作の100巻到達に向けて、7月19日より豪華記念プロジェクトがスタート! 「WE ARE ONE.」というキャッチフレーズのもと、宇宙をも巻き込んだ壮大なスケールのプロジェクトで世界を ”ひとつなぎ” にしながら、記念すべき100巻の発売までを盛り立てていく。

『ONE PIECE』の日(7月22日)を目前に控えた7月19日から公開する「100巻発売記念サイト」にて、プロジェクト詳細が順次発表予定だ。



今回公開された豪華企画はこちら!



①集英社×JAXA×バスキュールによる『KIBO DISCOVER PROJECT』でルフィたちが宇宙へ!

今回公開されたプロジェクトのひとつである「KIBO DISCOVER PROJECT」は、集英社とJAXA、バスキュールの共同展開で、「宇宙への冒険」を通して世の中に希望を届けることに挑戦するプロジェクト。コミックス100巻到達への感謝を社会に還元したいという思いから、JAXAおよびKIBO宇宙放送局とのコラボレーションが実現した。



8月2日(月)からISS可視予報サービス「#きぼうを見よう」と連動した「スペース大作戦」をスタートし、9月3日(金)には「星出ISS船長との中継を含む宇宙冒険特番」を公式TwitterおよびYouTubeで放送する。

本プロジェクトでは文部科学省の協力を得て全国の学校への情報展開を進めていき、多くの子どもたちが本プロジェクトへ参加してくれることを目指して取り組んでいく。



②超豪華監督、キャスト陣で送る映像作品

著名映画監督のもと、豪華俳優陣が出演するドラマシーンと、5名のアニメーション監督が手がけるアニメシーンが交錯する、短編群像ドラマ作品の制作が進行中! 更なる続報に乞うご期待♪



③過去最大! 1〜90巻までのコミックス無料公開キャンペーンでワノ国編まで追いつこう!

マンガ誌アプリ「少年ジャンプ+」と、集英社の運営する総合電子書店「ゼブラック」では、7月19日(月)から9月2日(木)までの期間で、1巻から90巻を段階的に無料で読めるキャンペーンを展開。公開範囲は『ONE PIECE』史上最大の無料公開となる。



④第3回全国一斉ONE PIECEナレッジキング決定戦開催決定&事前予約開始

今年で第3回の開催となる『ONE PIECE』ナレッジキングは、『ONE PIECE』の世界を構成する全てを出題範囲とした全国の『ONE PIECE』ファン対象の一斉試験。7月19日(月)より本試験の事前登録を開始する。優勝者には尾田栄一郎氏に好きなキャラを描きおろしてもらえる権利を贈呈するなど、今年もたくさんの参加者にスペシャルな賞品を用意!



⑤『ONE PIECE』×『ウォーリーをさがせ!』が奇跡のコラボレーション!

7月19日(月)発売の『週刊少年ジャンプ』33・34合併号では「ウォーリーをさがせ! in ONE PIECE」特別コラボポスターが付録として綴じ込まれている。現在『ONE PIECE』で戦いが繰り広げられているワノ国の鬼ヶ島を舞台にしたイラストの中に隠れているウォーリーやその仲間たち、そして麦わらの一味を探す特別ポスターとなっている。



ハッシュタグ #ウォーリーinワンピ を添えて発見したキャラクターをTwitterに投稿することで当選するプレゼントキャンペーンも実施されており、詳細は『ONE PIECE』スタッフ公式Twitterから告知される。



⑥『ONE PIECE』連載前の尾田先生の短編『MONSTER』がボイスコミック化

『WANTED! 尾田栄一郎短編集』に収録された読み切り作品『MONSTERS』が、豪華声優陣を迎えてボイスコミック化されることが決定! 「伝説の侍・リューマ」を主人公とした本作の物語は、現在連載中の『ONE PIECE』ワノ国編とも関連するエピソードで、声優陣の発表など今後の続報に期待が高まる!



海賊達の生き様を熱く描く『ONE PIECE』はいよいよコミックス100巻の大台へ!

続々とスタートする壮大なスケールの企画と合わせてお楽しみに!



(C)尾田栄一郎/集英社 (C)JAXA (C)2021 DWA Dist Ltd.