BiSH、「MTV Unplugged: BiSH」より「SMACK baby SMACK」映像公開

"楽器を持たないパンクバンド"BiSHが、2021年8月4日に発売するメジャー4thアルバム『GOiNG TO DESTRUCTiON』に収録される「MTV Unplugged: BiSH」より「SMACK baby SMACK」の映像を2021年7月19日に公開した。



普段のアレンジとは打って変わり、グランドピアノやアコースティックギター、ウッドベースなどを使い、重厚かつダイナミックなアレンジに仕上がっている。



「MTV Unplugged」は、世界中のトップアーティストが出演し、独創的で個性あふれるアコースティックライブの源流としてその歴史を刻んできた。日本制作としては通算40作目となる今回、この伝統的なステージにBiSHが登場。ニルヴァーナを彷彿とさせるステージセットと衣装を身に纏い、一夜限りのアコースティックライブを披露した。



「オーケストラ」、「BiSH-星が瞬く夜に-」といった代表曲に加え、ニルヴァーナへのリスペクトを込めて、彼らがMTV Unpluggedでカバーしたデヴィッド・ボウイの楽曲「The Man Who Sold the World」などを熱演。パッケージ収録にあたっては、放送尺の都合でやむを得ずカットされた「DiSTANCE」、「NO SWEET」、「FOR HiM」の未公開映像3曲が特別収録され”完全版”としてリリースされる。





<リリース情報>



BiSH

メジャー4thアルバム『GOiNG TO DESTRUCTiON』



発売日:2021年8月4日(水)

【初回生産限定盤】CD+Blu-ray Disc+PHOTOBOOK

「GOiNG TO DESTRUCTiON+MTV Unplugged」

品番:AVCD-96748/B

価格:11000円(税込)

●ライブ映像には、メンバーによる裏話満載のオーディオコメンタリー収録

●100P豪華写真集付属

●なんじゃこりゃ〜箱仕様

※銃で撃たれたような穴が開いている仕様です。

CD収録曲:

1. CAN WE STiLL BE??

words:松隈ケンタ×JxSxK

music:松隈ケンタ

2. in case...(TVアニメ『ゴジラ S.P <シンギュラポイント>』オープニングテーマ)

words:JxSxK

music:松隈ケンタ

3. STACKiNG(TVアニメ「キングダム」第2クール オープニングテーマ)

words:竜宮寺育

music:松隈ケンタ

4. BE READY

words:JxSxK

music:松隈ケンタ

5. ZENSHiN ZENREi(フジテレビ系「レンアイ漫画家」オープニングテーマ)

words:松隈ケンタ×JxSxK

music:松隈ケンタ

6. NATURAL BORN LOVERS

words:アイナ・ジ・エンド

music:松隈ケンタ

7. I have no idea.

words:竜宮寺育

music:松隈ケンタ

8. WiTH YOU

words:モモコグミカンパニー

music:松隈ケンタ

9. 狂う狂う

words:セントチヒロ・チッチ

music:松隈ケンタ

10. MY WAY

words:松隈ケンタ×JxSxK

music:松隈ケンタ

11. Beginning, End and Beginning

words:アユニ・D

music:松隈ケンタ

12. STORY OF DUTY( [Call of Duty:Mobile]タイアップソング)

words:アイナ・ジ・エンド

music:松隈ケンタ

13. BROKEN

words:JxSxK

music:井口イチロウ

14. STAR (読売テレビ「ボクとツチノ娘の1ヶ月」主題歌)

words:アユニ・D

music:松隈ケンタ

Blu-ray Disc収録曲:

MTV Unplugged: BiSH※メンバー6名によるオーディオコメンタリー収録

1. オーケストラ

2. VOMiT SONG

3. Im waiting for my dawn

4. SMACK baby SMACK

5. DiSTANCE

6. NO SWEET

7. リズム

8. 遂に死

9. The Man Who Sold the World

10. FOR HiM

11. HiDE the BLUE

12. スーパーヒーローミュージック

13. BiSH-星が瞬く夜に-

MUSiC ViDEO

STORY OF DUTY

STAR -LYRiC ViDEO-

STACKiNG

BE READY

STACKiNG-MAKiNG MOViE-

BE READY-MAKiNG MOViE-

【破壊盤】CD only

品番:AVCD-96749

価格:3300円(税込)

●メンバー1名の直筆サイン入り

●世界に一つだけの破壊仕様

※ケース(CDがセットされている側)にヒビ割れの特殊加工を行なっております。

●ピクチャーレーベル仕様

(CD収録内容)

【初回生産限定盤(AVCD-96748)】と共通

※本品は、メンバーが1枚ずつ直筆サインを入れ、ケースにヒビ割れの特殊加工を施

した数量限定商品となります。それぞれに仕上がりが異なり、個体差が生じますが、

不良品ではございません。CD本体の再生にも影響はございません。

※直筆サインは、1商品ごとにメンバー1名がサインします。

※ご予約、ご購入に際して、直筆サインのメンバーの指定およびヒビ割れの程度(位

置や大きさ等)の指定はできません。また、本品の特性上、ヒビ割れの有無やヒビ割

れの程度を理由とする返品・交換等はお受けできませんので、予めご了承ください。

※CDの転売やオークションへの出品はなさらないようお願いします。

※本品は無くなり次第、販売終了となります。

※本品は、ケース(CDがセットされている側)に特殊な加工を施しております。そのた

め、加工部分の透明シートを剥がす、ケース内面のトレイを外す等した場合は、ケー

スが破損しケガ等の危険を伴う可能性がありますので、行わないでください。前記の

行為に起因するケガ等の責任は負いかねますので、お取扱いにはご注意ください。

※【破壊盤】に関するお問い合わせはこちら

エイベックス・カスタマーサポート

https://ssl.avexnet.or.jp/form/ask/avexportal/

営業時間 11:00~18:00(土日祝除く)

※メールは24時間承っておりますが、 ご対応は営業時間内に順次とさせて頂きます。

予めご了承いただけますようお願い申し上げます。

【DVD盤】CD+DVD

品番:AVCD-96750/B

価格:6380円(税込)

収録曲;

【初回生産限定盤(AVCD-96748)】と共通

DVD収録曲:

MTV Unplugged: BiSH

1. オーケストラ

2. VOMiT SONG

3. Im waiting for my dawn

4. SMACK baby SMACK

5. DiSTANCE

6. NO SWEET

7. リズム

8. 遂に死

9. The Man Who Sold the World

10. FOR HiM

11. HiDE the BLUE

12. スーパーヒーローミュージック

13. BiSH-星が瞬く夜に-

【CD盤】CD only

品番:AVCD-96751

価格:3300円(税込)

収録曲:

【初回生産限定盤(AVCD-96748)】と共通

【各CDショップ特典】

・タワーレコード:ジグソーパズル(ハガキサイズ28ピース)

・ローソンHMV:ステッカー(メンバー別 6種ランダム)

・TSUTAYA:A3クリアポスター

・Amazon:ステッカーA

・楽天ブックス:ステッカーB

・その他CDショップ特典:ポストカード

・BiSH FC LiMiTED SHOP:(初回限定盤)直筆サイン入りB2ポスター、(DVD盤、CD

盤)ポストカード

※その他CDショップ特典と同様

・ライブ会場(対バン、各アリーナ公演):ステッカーシート

※各特典には数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。

※【破壊盤】は、特典対象外となりますのでご注意ください。お買い間違いの無いよう

お気を付けください。



BiSH 公式HP:https://www.bish.tokyo/