第103回全国高等学校野球選手権大会が2021年（令和3年）8月9日から17日間、阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で行われる。各都道府県代表計49校が出場し、夏・王者をかけて熱戦を繰り広げる。









大会詳細



〇大会日程

令和3年8月9日(月）から17日間

※雨天順延。3回戦2日目、準々決勝、準決勝各翌日の休養日3日を含む



〇会場

阪神甲子園球場



〇組み合わせ抽選会

8月上旬予定



〇出場校数

49校（北海道は北と南、東京は東と西の2校）









出場校一覧





北海道地区

北北海道

南北海道



東北地区

青森

岩手

秋田

山形

宮城

福島



関東地区

茨城

栃木

群馬

埼玉

千葉





神奈川

山梨



北信越地区

新潟

長野

富山

石川

福井



東海地区

静岡

愛知

岐阜

三重



近畿地区

滋賀

京都



兵庫

奈良

和歌山



中国地区

岡山

広島

鳥取

島根

山口



四国地区

香川

徳島

愛媛

高知



九州地区

福岡

佐賀

長崎

熊本

大分

宮崎

鹿児島

沖縄 沖縄尚学（2年ぶり9度目）

