竹達彩奈が9月15日に発売するコンセプトアルバムのタイトルが「Méli-mélo meli mellow」(メリメロメリメロウ)に決定。収録内容の詳細が発表された。

タイトルは竹達本人が命名したもので、「Méli-mélo」はフランス語で「ごちゃ混ぜ」という意味。アルバムには「ライスとぅミートゅー」「Hey!カロリーQueen」など、竹達が過去に発表してきた10曲の“食べ物ソング”に加えて、親交のある粗品(霜降り明星)が作詞作曲を担当した新曲(タイトル未定)、音楽ゲームアプリ「DEEMO」で縁がある音楽グループMiliの葛西大和が提供した新曲「お月見団子は晩夏に冷えた」が収録される。

竹達彩奈「Méli-mélo meli mellow」収録内容

CD

01. SWEETS is CIRCUS

02. OH MY シュガーフィーリング!!

03. ライスとぅミートゅー

04. Strawberry☆Kiss

05. 齧りかけの林檎

06. 年中・愛は・無休

07. Rice COMEnication

08. CANDY LOVE

09. Hey!カロリーQueen

11. 新曲(タイトル未定)

[作詞・作曲:粗品(霜降り明星)/ 編曲:渡辺拓也]

12. お月見団子は晩夏に冷えた

[作詞・作曲・編曲:葛西大和(Mili)]

Blu-ray

2021年2月28日開催 竹達彩奈 ONLINE LIVE「Good-bye winter hello spring!」(夜の部)

春がキミを綺麗にした

永遠にキミのことを愛したいと言わせて

ーMC 1ー

ちょこっとHONEYCOMB

G.I.W.

ーMC 2ー

Yes-No

年中・愛は・無休

ーMC 3ー

フラワームーン

ーMC 4ー

Dear Dear

ーMC 5ー

Today

セピア色

HIKARI

ーMC 6ー

Sinfonia! Sinfonia!!!

[ENCORE]

ーMC 7ー

CANDY LOVE

ライスとぅミートゅー

ーEpilogueー