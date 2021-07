タレントのやなぎばころんが7月17日に自身のツイッターを更新。ランジェリー姿を公開した。

やなぎばは「It's cold to take a shower in clothes.」とコメント添えて、写真を投稿。ランジェリーにシャワーを合わせたショットを公開した。ファンからは「めちゃ可愛い…」「1枚目の表情が天才すぎます」「腹筋カッケェ~」などの反応が寄せられていた。

🚿



(It's cold to take a shower in clothes.) pic.twitter.com/PeZfBw8Uim — やなぎばころん💉7/10 BLUE EGGゲスト (@koronsui) July 16, 2021

(C)スタニングアーツ