ジャニーさんとハワイ旅行、木村拓哉とドラマ初共演…当時の思い出がよみがえるSixTONESジェシーの「人生の1曲」は？

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。7月のゲストには、SixTONESからジェシーさんと田中樹さんが登場。7月11日(日)の放送では、ジェシーさんの“人生の1曲”をうかがいました。毎回、番組ゲストに挙げてもらっている「人生の1曲」。ジェシーさんが迷うことなくセレクトしたのは、Daft Punkの「Get Lucky feat. Pharrell Williams」です。ジェシーさんにとって、この曲がリリースされた2013年は、「まず木村さんとドラマ「安堂ロイド~A.I. knows LOVE?~」(TBS系)で初共演した年なんです。僕、2013年は4本のドラマに出ているんですけど、『安堂ロイド』の撮影が終わったあとに、ジャニー(喜多川)さんと初めてハワイに行った年でもあるんです。だから2013年はいろいろと思い出が詰まっているんです。そのときに流れていたのが、この『Get Lucky』。この曲を聴くと、すごく落ち着くんですよ。毎日聴いています!」と選曲理由を語ります。この日も、お風呂に浸かりながらこの曲を聴いていたと明かし、「ちょっとディスコっぽいサウンドだけど、いまっぽいサウンドでもあって。さらに、フィーチャリングしているのがファレル・ウィリアムス。すべてがマッチしていて、ずっと聴いていられるんですよね」と自身の“人生の1曲”について熱く語りました。次回7月18日(日)の放送も、引き続きジェシーさんと田中さんをゲストに迎え、お届けします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/