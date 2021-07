Bank Bandのベストアルバム「沿志奏逢 4」が9月29日にリリースされる。

小林武史と櫻井和寿(Mr.Children)を中心に2004年に結成されたBank Band。その18年間の活動の集大成となる本作はCD2枚組となっており、DISC 1にはMISIAをゲストボーカルに迎えた最新曲「forgive」や、Bank Bandがこれまで制作した全オリジナル楽曲、代表的なカバー曲、そして未発表の新曲などを収録。DISC 2には「ap bank fes」の歴史を語るうえで欠かすことが出来ない歴代の名場面、名演奏が「LIVE BEST」として収められる。また初回仕様のCDには、スペシャル映像コンテンツ「Bank Band(小林武史 & 櫻井和寿)スペシャル対談」の視聴用シリアルナンバーが封入される。なお本作の収益は、ap bankが行なっている、ひとり親家庭を食で支援するプロジェクト「spoon」や災害復興支援、そして8月11日から宮城・石巻市街地、 牡鹿半島、 女川駅周辺で開催される「Reborn-Art Festival 2021-22」などの費用に充てられる。

また「Reborn-Art Festival 2021-22」では、会期中の8月28日にトークセッションと音楽プログラムによるイベント「RAFシンポジウム 2021 ~食にまつわる利他と流動性~」を実施。このイベントでは小林とSalyuによるミニライブも行われる。さらに翌29日には小林と櫻井によるライブ「ワン・バイ・ワン・プラス ~10年目のフレームより~」が開催されることも決定。詳細はイベントのオフィシャルサイトにて確認を。

小林武史 コメント

Bank Bandは成り立ちが不思議なバンドで、いままで楽曲なども制作してきましたが、僕と櫻井くんに関してはap bankを通してのボランティア活動としてやっているわけで、そもそもが自分たちの営利目的ではない、利他的な行動として存在しているバンドなのです。

だけど音楽的には、作品の産みの苦しみも経験するし、あーだこうだと悩んだりもしてきましたが、出来上がったときや、何よりap bank fesのライブにおいて、他のアーティストやお客さんと共にとんでもない豊かな音楽の至福体験を何度も何度も体験してきました。幸せなことです。

自分たちの手から離れ、いろんなことが巡り巡ってまた自分が豊かになると言うのは、1つの真理だと思います。ap bankを通じて経験したことは、それを表してるように個人的に思います。さらにそこに時間の体積がいろんな思いをミルフィーユのように重ねていて、なかなか得難い1つの作品となっていると思っています。

まだCDに収録されてない新曲たちやスタッフの温かい思いが反映された過去楽曲からのセレクションと、ライブ音源からのセレクションで構成されています。

森本千絵さんによる新しい素敵なアルバムジャケットを含め、いろんな特典も用意されてるようです(笑)

よろしければぜひ、お手に取っていただいて。

Bank Band「沿志奏逢 4」収録曲

・forgive / Bank Band feat. MISIA

・What is Art? / Reborn-Art Session(櫻井和寿 / 小林武史)

・MESSAGE -メッセージ- / Bank Band with Salyu

・to U / Bank Band with Salyu

・奏逢 ~Bank Bandのテーマ~

・はるまついぶき

・こだま、ことだま。

・よく来たね

ほか、計25曲収録

RAFシンポジウム 2021 ~食にまつわる利他と流動性~

2021年8月28日(土)宮城県 マルホンまきあーとテラス 石巻市芸術文化センター 大ホール

ワン・バイ・ワン・プラス ~10年目のフレームより~

2021年8月29日(日)宮城県 マルホンまきあーとテラス 石巻市芸術文化センター 大ホール

<出演者>

小林武史 / 櫻井和寿

ゲスト:Salyu / 四家卯大 / 沖祥子