DEZERT・SORA「1回の電話で、短くて2時間」L'Arc-en-Ciel・kenの“長電話”にMUCC逹瑯も驚愕！

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。7月10日(土)の放送では、4人組バンド・DEZERTからSORAさん(Dr.)が登場! 7月21日(水)リリース予定のニューアルバム『RAINBOW』についてお伺いしました。逹瑯:アルバム7曲のなかで、特に一番“キテるなぁ”って思う曲は?SORA:一番を決めるのは難しいんですけど、すごく肝となったのは「ミザリィレインボウ」っていう曲ですね。当時、この曲ができたとき……去年の渋谷公会堂(現:LINE CUBE SHIBUYA)でもやったんですけど、僕自身も救われちゃったというか、(ドラムを)叩いていて感無量になっちゃう瞬間があるんですよ。いろんな曲を叩いていると、時々(そういうことが)あるんですよね。すべてがリンクしちゃうっていうか、泣けちゃうというか。逹瑯:(収録されているアルバムのなかで)何曲目ぐらいに作ったの?SORA:わりと最初のほうだと思います。千秋(Vo./Gt.)が、『RAINBOW』っていうタイトル通り、「虹をかけるんや!」って言っていて、そのときにはもうこの曲ができていました。むしろ一番最初だったかな?逹瑯:このコロナ禍で生まれてきた……それ(コロナ)がなかったら、「虹かけるんや!」って言わなかったと思うんだよね。SORA:そうかもしれないですね。何もなかったら、そういう思考にはならないですから。逹瑯:なんかさ、千秋は今まで“希望・光が欲しいな”って気持ちがあったとしても、そこに“向かっていこう、踏み出していこう”っていうところまで行ってなかった気がするんだよね。SORA:そうですね。(今回の)“踏ん切りがついた感”は僕も見ていて思うので、すごく嬉しいです。逹瑯:ね~。いいんじゃないですか? 新事務所のMAVERICK(マーヴェリック)に入ったタイミングで「虹かけるんだ」ってなって(笑)。SORA:(笑)。逹瑯:パイセン(L'Arc-en-Ciel)も動き出しましたし(笑)。※L'Arc-en-Cielは結成30周年に突入し、4年半ぶりとなる新曲「ミライ」を5月31日(日)に配信開始しました。SORA:パイセンも虹をかけ始めましたからね(笑)。なんか、すごいタイミングになっちゃって……狙ってはいなかったんですけど(笑)。逹瑯:ねぇ。今MAVERICK全体が「虹をかけるんだ!」ってなっていますからね(笑)。SORA:ハハハハ! そうですね(笑)。逹瑯:(アルバムが完成したあと、)kenさん(L'Arc-en-Ciel/Gt.)からも長電話が来たんでしょ?SORA:ありがたいですよ。作品ができる度にkenさんに(音源を)送っているんですけど、今までは“ドラムの音”だけを送っていたりして。逹瑯:え(笑)!? それで、どんな返事が来るの?SORA:いや、めっちゃ来るっすよ(笑)。1回の電話で、短くて2時間(話す)。逹瑯:ハハハハ(爆笑)! すげぇなぁ!SORA:今回も「ちょっと5分いい?」から、3時間話したりして(笑)。逹瑯:5分の概念が……「精神と時の部屋」みたいな(笑)。SORA:本当にそうですよ(笑)。でも、ためになる話ばかりなので、ありがたいです。◎7月17日(土)放送の「JACK IN THE RADIO」は、2人組ユニット「松川ジェット」から松川ケイスケさん(Vo.)が登場します。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送日時:毎週土曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jack