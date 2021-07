森七菜 ヘトヘトのときに聴く曲はBUMP OF CHICKEN「流れ星の正体」

森七菜が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。リスナーからリクエストされたシチュエーションに合う楽曲を紹介しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! GIRLS LOCKS!」7月14日(水)放送分)(12歳男性)森:バレー部か、疲れるよなあ。だって、あんだけ高くジャンプするんでしょ? でもその分、12歳……背も伸びるので頑張ってください。いっぱい跳んで、跳んで跳びまくってください!私が疲れてヘトヘトのときに聴く曲は……BUMP OF CHICKENさんの「流れ星の正体」です。疲れてグダンってなったときに、すごく優しい音楽とお声が体をほぐすというか……筋肉までほぐしてくれるような歌なんですよね。ちょっとでも力になったり、落ち着ける1曲になったらいいなと思います。【BUMP OF CHICKEN「流れ星の正体」】(17歳男性)森:そうなんですね……かっこいい言い方すると、クリエイティブな気持ちが掻き立てられる、そんな1曲を紹介したいと思います。Galileo Galileiさんで「バナナフィッシュの浜辺と黒い虹」。この曲は、なんかいろんな気持ちになれる。動画編集というと、いろいろとテーマがあると思うんですけど……友達とか友情とか、恋とか、思い出とか。カテゴリーに限らずいろんな気持ちで聴けるから、いろいろと想像が浮かぶなと思って。私はお芝居する前とかにも、移動中とかに聴いて向かったりしています。【Galileo Galilei 『バナナフィッシュの浜辺と黒い虹 with Aimer』】このほかに『テスト勉強中に睡魔に打ち勝ちたいときに流す曲』というリスエストにはSHISHAMOの「宿題が終わらない」を、『自転車で学校から帰るとき熱唱したい曲』には、NICO Touches the Wallsの「夏の大三角形」をオンエアしました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/