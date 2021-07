モエ・エ・シャンドンとアンブッシュのコラボレーションボトルが登場｜ポップアップイベントの開催も！

シャンパーニュメゾンであるモエ・エ・シャンドンと、ファッションブランドであるアンブッシュがコラボレーションを行い、このたびスペシャルラベルが登場。また、これに合わせてブランド史上初となるグローバル コラボレーション ボトル「モエ アンペリアル DESIGN BY AMBUSH」の限定ショップ「MOËT & CHANDON x AMBUSH SHOP IN SHOP OMOTESANDO」を、表参道ヒルズ・Rスタジオにてオープンする。



【著名人の直筆サイン入りボトルも!】(写真5点)



2021年7月24日から8月1日までの期間限定で展開されるこのポップアップショップでは、限定デザイン同様にホワイトを基調としたミニマルな雰囲気。この革新的な白のエチケットは、”STEP FORWARD”=「誰もが切り拓くことのできる未来へつながる窓」をキーワードに、アンブッシュ共同創立者でありクリエイティブディレクターでもあるYOON氏が担当した。



期間中のイベントとして、コラボレーションボトルを購入した方を対象に、抽選で著名人の直筆サイン入りボトルが当たるキャンペーンも実施する。サインを提供するのはYOON、VERBAL、岩田剛典、水原希子、 MIYAVI、関口メンディーの6名となる。



また、会場に足を運び、公式LINEを登録すると、「MOËT & CHANDON x AMBUSH」のダブルネーム入りマスクがプレゼントされるという。



MOËT & CHANDON x AMBUSH SHOP IN SHOP OMOTESANDO



開催日:

2021年7月24日(土) 12:00 〜 20:00

7月25日(日)〜7月31日(土) の間は11:00 〜 20:00

8月1日(日) 11:00 〜19:00



場所:

表参道ヒルズ 表参道Rスタジオ (東京都渋谷区神宮前4-12-10)



※直筆サイン入ボトルプレゼントスケジュールは以下

7/24(土):YOONさん、岩田剛典さん

7/25(日):VERBALさん、岩田剛典さん

7/26(月):水原希子さん、MIYAVIさん

7/27(火):MIYAVIさん、関口メンディーさん

7/28(水):岩田剛典さん、関口メンディーさん

7/29(木):水原希子さん、関口メンディーさん

7/30(金):水原希子さん、MIYAVIさん

7/31(土):VERBALさん、岩田剛典さん

8/1 (日):YOONさん、岩田剛典さん





モエ・エ・シャンドン

https://moet.com/ja-jp