東京公演も大反響だった歌・ダンス・芝居の融合した新しいエンターテインメントショーで、FANTASTIC6が 80年代~90年代の名曲をカバーし、アドリブ満載で何度も楽しめるライブステージ『BACK TO THE MEMORIES』が、7月25日に大阪で再演される。



全公演すぐに完売となったプラチナ公演を、Huluストアで、7月15日(木)12時から視聴チケットを発売開始。Go Toイベント割引価格にて購入することができる。



【本舞台配信の特徴】

1.「ライブ&見逃し配信」がセットになっているので、ライブ視聴後に、見逃し配信で期間中何度でも舞台を見直すことが可能です。

2.テレビでの視聴も可能なため、大画面で迫力ある舞台をお楽しみいただけます。

3.チャット機能でファン同士のコミュニケーションが取れます。



■作品タイトル:

BACK TO THE MEMORIESオンライン 大阪公演



■ライブ配信日時:※ライブ配信時間は予告なく変更になる場合がございます。

7月25日(日)

1:昼公演

12:00 開場 / 12:30 開演



2:夜公演

16:30 開場 / 17:00 開演



※ライブ配信の場合は、上記時間のみ視聴が可能です。

※ライブ配信ご視聴の際は、巻き戻しや一時停止はできません。

※見逃し配信は、7月26日(月)12:00~7月29日(木)11:59 (昼・夜公演共通)



■出演者(全て予定):

FANTASTIC6(澤本夏輝、瀬口黎弥、堀夏喜、木村慧人、八木勇征、中島颯太)

加藤啓/田中美奈子、大鶴義丹



■ライブ配信・見逃し配信 視聴料:

・通常料金:3900円(税込)

・GoToイベント 割引 料金:3120円(税込)

※見逃し配信の視聴可能期間は限られておりますので、ご注意ください。



■販売期間:※販売期間は予告なく変更になる場合がございます。

7月15日(木)12:00~7月29日(木)8:59まで(昼・夜公演共通)