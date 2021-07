アニメ「Obey Me! The Anime」の第1話「あげろぉー!平均点」の一般配信が、本日7月16日にスタート。YouTubeに加え、バンダイチャンネル、Hulu、dアニメストアなど配信サービスで視聴できる。

スマートフォン向けゲームアプリ「Obey Me!」に登場する悪魔の兄弟たちが、ゲーム本編では描かれていない賑やかな日常の姿を見せる「Obey Me! The Anime」。ゲームと同様、ルシファー役は山下和也、マモン役は古林裕貴、レヴィアタン役は加田智志、サタン役は角真也、アスモデウス役はミウラアイム、ベルゼブブ役は矢口恭平、ベルフェゴール役は大西哲史が演じている。加田がパーソナリティを務める公式Webラジオ「Otaku FM Anime and Chill」も、本日配信を開始した。

「Obey Me! The Anime」は「Obey Me!」内に設置された「デビルチューブ」にて先行配信を行っており、ゲーム内でサブスクリプションサービスを購入している“VIPメンバー”は一般配信よりも早く最新話を視聴可能。なお第2話「見ないでー!!」は7月30日に一般配信される。

「Obey Me! The Anime」

配信情報

バンダイチャンネル、Hulu、dアニメストア、U-NEXT、アニメ放題、FOD、ニコニコチャンネル、GYAO!、GYAO!ストア、ひかりTV、TSUTAYA TV、RakutenTV、DMM.com 動画、HAPPY!動画、ビデオマーケット、music.jp、ABEMA、TELASA、J:COMオンデマンド、milplus