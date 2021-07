7人の悪魔兄弟たちの日常描く『Obey Me!』アニメ配信開始！

エヌ・ティ・ティ・ソルマーレは、女性向けモバイルゲーム『Obey Me!』のアニメ配信を2021年7月16日(金)から開始した。



『Obey Me!』は、個性豊かな7人の悪魔兄弟たちを育て、彼らとのコミュニケーションを楽しむ、イケメン悪魔調教ゲーム。2019年に海外版、2020年に日本版をリリースし、全世界で熱烈なファンを獲得している。

プレイヤーは危険で魅力的な7人の悪魔兄弟たちとチャットや電話でコミュニケーションをとったり、アルバイトをしたりと、魔界でのリアルな学生生活を思いっきり楽しむことができる。



この度配信開始となった本アニメでは、ゲーム本編では語られていない、兄弟たちの賑やかな日常が描かれる。アニメでしか見られないキャラクターの豊かな表情や掛け合いに注目だ。



アニメ制作は、『Obey Me!』の開発初期からゲーム内のオープニングアニメーションやスキルアニメーションの制作に携わり、スペシャルアニメ『魔界大旅行』も手掛けたColored Pencil Animation Japanが担当。また、アニメプロデュースはNTTソルマーレと創通・東映エージエンシー・バウンスィによるプロデュースチームが担当し、「Obey Me! Project」の一つとして推進していく。



本アニメは、ゲーム内機能「デビルチューブ」の他、各配信サービスで視聴可能だ。

なお、ゲーム内機能「デビルチューブ」では『Obey Me!』アニメの先行配信を行っており、ゲーム内サブスクリプションサービスを購入しているVIPメンバーは一般公開よりも早く最新話を視聴可能。アニメの最新話が「待ちきれない!」という方は、是非VIPメニューに登録して一足先にアニメを楽しもう!



さらに、ユーザーから好評を博していた公式Webラジオ『Otaku FM』がアニメ開始に合わせて復活!

レヴィアタン役、加田智志さんをパーソナリティに、毎回ゲストを迎えて贈る『Otaku FM Anime and Chill』もアニメと合わせて是非チェックしてほしい。



『Otaku FM Anime and Chill』の視聴は、アニメシリーズの追加情報など内容盛りだくさんなObey Me!公式YouTubeチャンネル、またはゲーム内機能「デビルチューブ」より視聴可能だ。



>>>アニメ場面カットを全て見る(写真3点)



(C)2019-2021 NTT Solmare