SCANDAL アニバーサリーライブに向けた“イリュージョン企画”続編！ TOMOMIとRINAがマジックを披露！

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。7月12日(月)の配信では前回の配信回に引き続き、大阪城ホールで開催されるアニバーサリーライブ「インビテーション」に向けて、TOMOMIとRINAが番組内でマジックを披露することに。さらに人気コーナー「やっぱ方言好きやねん!」では、青森県の方言で盛り上がりました!「AuDee(オーディー)」でチェック!HARUNA:まずは、先週のおさらいから。SCANDAL 結成15周年記念 アニバーサリーライブ「インビテーション」@大阪城ホールを来月に控え、Catch up番組スタッフは、晴れの舞台に向けて少しでもメンバーのお役に立てればと思い「大阪城ホールに向けて、一芸を身につけた方がいい」と提案。全員が1つずつマジックをこの場で覚えて、番組で披露していただきます。先週の前半戦は、MAMIが「魔法のボールマジック」、HARUNAが「透視系メンタルマジック」を披露しました。RINA:すごかったね、大成功!TOMOMI:うん、すごかったよ。HARUNA:短時間だったけどなんとかね。MAMI:なんとかなったかな。今週の後半戦は、トモリナ(TOMOMIとRINA)です。HARUNA:結構、準備に時間がかかってるね。RINA:なんか複雑やねん。TOMOMI:こっちはちょっと初期設定が必要やねん。HARUNA:どんどん難易度が上がっているのかもね。ということで、3番目はTOMOMIです。TOMOMI:練習してきます!HARUNA:披露するまでの間は、皆さんからのメールを読みます。<リスナーからのメッセージ・すずかすてらさん>「SCANDALの皆さん、こんばんは。先日、青森の方言が放送されていて「懐かしいな」と思いメッセージをさせていただきました。地方ネタになってしまいますが、私の地元では「ゴミを捨てる」ことを、「ゴミを投げる」と言っていました。「ゴミを投げといて」って上京してきたときに言ったら、みんなに伝わらなかったことを思い出してしまいました(笑)。さらに先日の放送で、47都道府県ツアーの際に、青森のコンビニが二重ドアだったというネタや、イギリストースト(青森のご当地パン)など、地元のネタに触れてくれたので、とても嬉しかったです。コロナ禍で帰省できなくても、地方の話を聞くだけでも嬉しくなるので、方言ついでに各地ツアーで行ったときの(地方の)思い出話もどんどん聞かせてもらえると嬉しいです。これからも放送を楽しみにしています。青森は「たげ」や「わや」など、探せばまだまだいっぱいあるので、他の地域の方言も聞いてみたいです。わやも、たげ楽しみにしちゅーはんで次の放送もわくわくささります(笑)」MAMI:「ささった」!? 最後「ささった」って言った?HARUNA:ワクワク「ささった」。MAMI:え!「わ」が「しちゅーはん」?HARUNA:え? 「たげ」……「たげ」楽しみに……。RINA:めっちゃ楽しみにしてるから(ってこと?)HARUNA:次の放送もワクワク「ささります」。MAMI:ワクワクしてます!HARUNA:かな?RINA:へ〜。MAMI:「たげ」って可愛い。HARUNA:「てげ」とかも言うよね。青森じゃなくてもっと南の方だと思うけど。MAMI:南の方でも言うの?HARUNA:うん。聞いたことがある気がする。RINA:へ〜。いろいろ教えてくれてありがとうございます! 確かに全国でのライブの話も盛り込んでいけたらいいね。* * *メッセージを紹介している間に、TOMOMIのマジックの準備が整いました。3番目の披露となるTOMOMI、そしてラストのRINAのマジックの結果はいかに……2人は奇跡を起こせるのでしょうか!? この続きはぜひ音声サービス「AuDee(オーディー)」でお楽しみください!