LiSA「発明だと思った！」「気持ちを色と声で表して」歓声入りペンライトを紹介

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。7月9日からスタートした『2021年全国アリーナツアー「LiVE is Smile Always~LADYBUG~」』のツアーグッズである、ペンライト(『音声付きペンライトゥ(10)~LADYBUG Ver.』)を紹介しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」7月14日(水)放送分)LiSA:ついに全国アリーナツアー『LiVE is Smile Always~LADYBUG~』がスタートしました! 来てくださったみなさんありがとうございます! ツアーは11月まで続くので、結構長いですよ! 皆さんついてきてよ!(笑)。【LiSA先生こんばんは。早速ですが事件ですっ!! LADYBUGのツアーグッズが解禁されましたが、全部かわいすぎて困っています! 洋服やキーホルダーも欲しいですが、特にライブ中にコールができないということで、LiSA先生の声が入ったペンライトが気になってます!!!】(15歳女性)LiSA:(このメッセージで)言ってくれていたのは……(「いぇーい」「ふぅー」「おいっおいっ」とペンライトの音を出しながら)このペンライトのことかな? なんと! ペンライトに声を入れてみましたー(笑)。会場で、“声出したいけど出せない……代わりにコイツだー!”みたいな(笑)。声を出さないで出してる気持ちを味わいたい、そんなみなさんの願いを叶えてくれる、この『音声付きペンライトゥ(10)~LADYBUG Ver.』ですねっ。これは発明だと思った!(笑)。今回どうしようかなー、みんなの声が大事になってくる曲が多いからなー、って考えたときに、みんなの気持ちを表現できる音の鳴るもの……ハッ、ペンライトに入れてしまえ! っていうことで入れたんですけど(笑)。実際にこれだけを使ってできる曲っていうのが、いつかできるんじゃないかな? ツアー完走したぐらいに、きっと完成する気がする(笑)。みんなとやっとこの形を作っていける気がする! そうすると、(今後のペンライトには)デフォルトで入ってるようになるかもしれん(笑)。みんなとの新しい道を楽しみにしています! ぜひゲットしてください!【いよいよ、アリーナツアー始まりましたね。大好きなLiSAちゃんのLiVEに行けるので、すごくワクワクしています。でも、私は人生初LiVEなので、ちょっと不安です。毎日LiSAちゃんの曲を聴いて準備はしてるのですが、ほかに何か持っていったほうがいいものとかありますか? 声は出せないけど、きっと楽しいだろうなと期待しています!】(12歳女性)LiSA:そっか、初ライブなんだ! でももう私の楽曲を聴いて準備してくれているということは、完璧だと思いますよ! きっと何の曲が来ても楽しめると思います!でもその中でも……私のライブに行っていちばん欲しくなるものは、やっぱりペンライトだと思う。私のライブに関係者が来たときに必ず言うのが、「みんなの声がすごい!」、そして「あのペンライトって制御してるの?」なの。みんなが一斉に、同じ色に変えるんだよね。私も「なんで、みんなこの曲赤だってわかるの?」、「なんで、この曲青だってわかるの?」って不思議に思っちゃうほどなんだけど。みんなの気持ちが一緒になっているのが、色で表せるんですね。なので、前の人を見たり会場を見渡して、「はっ、次青だ! 次赤だ!」って瞬時に変えていくのも楽しみだと思うので、ぜひペンライトをゲットしてほしいですね。しかも今回は音声入ってるから、高揚した気持ちをペンライトの色と一緒に声で表してほしいなと思います。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/