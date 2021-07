卓上でヒーロー再現!!『HERO ON STAGE』第1弾は『龍騎』

バンダイは、卓上に広がるヒーローの世界を再現した『HERO ON STAGE/ヒーロー オン ステージ』を新たに展開する! 第1弾として、『仮面ライダー龍騎』の予約受け付けが、2021年7月15日(木)10:00よりバンダイのキャラクターファッションサイト『バンコレ!』にて開始された。



本商品は、複数のアクリル板を組み合わせることにより HEROの世界を再現する卓上ディスプレイ。

底面アクリルには穴が複数設置されており、組み替えて様々なディスプレイ方法が可能となっている。

本シリーズ第1弾として発売されるのは、『HERO ON STAGE/ヒーロー オン ステージ 仮面ライダー龍騎&ドラグレッダー』。

『仮面ライダー龍騎』の世界観を彷彿とさせるデザインになっており、龍騎フィギュアと合わせて飾れば必殺技を繰り出すポージングをよりリアルに再現でき、世界観に没入できそうだ。



HERO ON STAGE以外は別売りとなっているので、お手元の龍騎のフィギュアなどを組み合わせて楽しもう。



価格は3080円(税込/送料・手数料別途)、サイズは高さ約168mm。

予約期間は2021年7月15日(木)10:00〜8月15日(日)23:00までで、商品のお届けは2021年9月を予定している。



