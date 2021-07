jon-YAKITORY Adoが歌う新曲「アンチシステム's」をSCHOOL OF LOCK! で初オンエア

ボカロPのjon-YAKITORYさんが、7月15日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」に登場。Adoさんが歌う新曲「アンチシステム's」を初オンエアしました。jon-YAKITORYさんは、21時からJFN系列のラジオ局で放送されている番組「クリエイターズ・スタジオ with ボカコレ」の木曜日を鶴野有紗さんとともに担当しています。SCHOOL OF LOCK! のスタジオはお隣とのことで、番組冒頭で呼びかけたところ急きょ出演することになりました。さかた校長:「クリエイターズ・スタジオ with ボカコレ」は、いつから始まったのですか?jon-YAKITORY:今年の4月からです。さかた校長:じゃあ、お隣さんになって3ヵ月目ですね。いままでは、会釈とかね……(笑)。jon-YAKITORY:ゴミ捨てのタイミングとかに(笑)。さかた校長:今回しっかりあいさつができて嬉しいです。jon-YAKITORY先生はボカロPとして活動されていますけど、前に(2月15日に) SCHOOL OF LOCK! にもAdo先生が歌い手として来てくださったんですけど、Ado先生とも一緒に作られていますよね?jon-YAKITORY:そうですね。作った曲を歌ってもらったりとか、結構やってもらっていますね。こもり教頭:へぇ~!さかた校長:歌い手の方って、どうやって出会うんですか?jon-YAKITORY:僕の場合は、ツイッターのDMに直で……直営業です!こもり教頭:直営業って……(笑)。jon-YAKITORY:訪問販売ですね(笑)。さかた校長:心と心のラリーですよね。「(この曲)どうですかー?!」っていう(笑)。こもり教頭:なるほど(笑)。これからも、お隣さんとして仲良くしてほしいですよね。さかた校長:新曲とか出るタイミングで、遊びに来てくださいよ!jon-YAKITORY:新曲は……もうあるんですけど。こもり教頭:また~、こんなタイミングであるわけないでしょ!jon-YAKITORY:実は、7月28日に『Y』というベストアルバムをリリースするんですけど、その中に「アンチシステム's」という新曲があって、さっき自分のラジオで解禁したんですよ。さかた校長:さきほど?!jon-YAKITORY:はい。さっきはボーカロイドが歌っているバージョンをかけたんですけど、実はAdoさんが“歌ってみた”をやってくれているバージョンもありまして。このあと、AdoさんのYouTubeチャンネルで公開されるんですけど……。さかた校長:Ado先生?!jon-YAKITORY:はい。それをオンエアして……大丈夫です。さかた校長:えーっ! 先にいいんですか?jon-YAKITORY:せっかく来たんで(笑)。さかた校長:えっ! 初解禁?! ちょ……職員(スタッフ)! 早くデータをもらってください!こもり教頭:早く! 早く!さかた校長:直も直も直営業! これは直すぎるでしょ!(笑)。jon-YAKITORY:お隣さんなんで、お中元とか持っていくじゃないですか(笑)。こもり教頭:うわ~、ありがたいですね。このベストアルバムには、どんな曲が収録されているんですか?jon-YAKITORY:僕は8年くらいボカロPをやっているんですけど、その中で投稿した曲とかを総まとめしました。自分のなかで「いい!」と思った12曲を収録しました。さかた校長:これはめちゃくちゃ楽しみですね。こもり教頭:(スタッフに)どう?さかた校長:(スタッフからのOKで)今日は職員の仕事が早い!(笑)。じゃあ、みんなで一緒に聴いていこう!――ここで、「アンチシステム's」jon-YAKITORY (feat. Ado)をオンエア【Ado】アンチシステム’s 歌いましたさかた校長:ちょっと……めちゃくちゃかっこいいじゃないですか!jon-YAKITORY:ありがとうございます!さかた校長:Ado先生の強い感じとかも……一緒に作った曲みたいだし、Ado先生がシンクロし過ぎていて、めちゃくちゃかっこいいっすわ! 近未来を感じたし。jon-YAKITORY:ありがとうございます! 感無量!!さかた校長:主人公の子が近未来を救うような、壮大な感じがしました。こもり教頭:うん!jon-YAKITORY:ありがとうございます!さかた校長:本当に、急に新曲解禁をしてもらって……。こもり教頭:急にできるんですね、新曲解禁って(笑)。jon-YAKITORY:お隣さんだからです!さかた校長:ぜひまたゲストで来てください!【アンチシステム's / jon-YAKITORY + 初音ミク(Offcial Video)】<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/