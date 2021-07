メンズスキンケアブランド「BULK HOMME」、初のメイクアップライン発売 コンシーラーやアイブロウなど販売

バルクオムは8月10日、メンズスキンケアブランド「BULK HOMME」において、ブランド初となるメイクアップラインを発売する。「THE CORRECTOR(コンシーラー)」「THE IMPRESSION(アイブロウブラッシュ)」「THE SHIELD(フィックスミスト)」の3種類を展開し、同日より公式オンラインストアなどで取扱いを開始する。それに先駆け、7月15日に製品のコンセプトムービーや情報を公開する特設サイトをオープンした。メンズビューティのアップデートと男性のライフスタイルのさらなる向上を目指す。



「BULK HOMME」は、2013年のブランドデビューからスキンケアブランドとしてフェイスケア、ボディケア、ヘアケア製品を中心に男性のライフスタイルをサポートしてきた。8月10日に登場する初のメイクアップラインは、「MAKE A NEW BASIC」をコンセプトに掲げ、「メンズメイク」から連想されるイメージを解放し、「男性がメイクをする」という未来の新しい当たり前をバルクオムから作っていきたいという想いを込めた。数年前にはスタンダードではなかったメンズスキンケアが現在では一般化してきているように、男性にとってメイクアップ製品が、自信や清潔感を生み出すニュースタンダードとなることを目指すとしている。



製品ラインナップは、学校も仕事もプライベートもより高みを目指す男性に向けて、自然な仕上がりを重視したリキッドアイブロウ「THE IMPRESSION(アイブロウブラッシュ)」(全4色、2200円/税込)、肌への負担を軽減しながら気になる部分をピンポントで補正するコンシーラー「THE CORRECTOR(コンシーラー)」(全10色、2750円/税込)、メイク崩れを防ぐだけではなく素肌を健康的に保つ「THE SHIELD(フィックスミスト)」(3300円/税込)の計3種類。各製品は、メイク自体が肌の負担にならないよう独自の視点で設計。「メイクの落とし方が分からない」「クレンジングは面倒くさい」と感じる男性でも使用しやすいよう、洗顔でも落とせる処方を実現している。



メイクアップラインのリリース時には、発売を記念した数量限定セット「BULK HOMME THE MAKEUP&TOOLS」をバルクオム公式オンラインストアなどで販売する。メイクアップラインの3製品各1点ずつに加え、セット限定アイテムの「SCISSORS(アイブロウシザーズ)」、「COMB(アイブロウコーム)」がセットになっており、価格は2970円(税込)。購入者限定で「MAKE UP POUCH(バルクオム オリジナルポーチ)」も付属しており、まずは一度試してみたい人におすすめのアイテムとなっている。





数量限定セット「BULK HOMME THE MAKEUP&TOOLS」



発売に先駆け7月15日には、メイクアップラインの特設サイトを開設。製品のテクスチャーを存分に表現した製品のコンセプトムービーや製品情報を公開する。また、公式「Twitter」での製品の購入に関する情報の提供、公式「Instagram」での製品の詳細や画像、How toなどの提供を行っていく。