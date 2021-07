「THE FIRST TAKE STAGE」第1回グランプリに輝いた、20歳のシンガーソングライター・麗奈の「僕だけを」映像が、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』にて100万回再生を突破。さらに、26日に「僕だけを - From THE FIRST TAKE」を配信リリースすることが16日、発表された。

麗奈

「THE FIRST TAKE STAGE」とは、これまで数多くの一発撮りのパフォーマンスを届けてきた「THE FIRST TAKE」が、まだ見ぬ本物のアーティストに出会うために用意したオーディションプログラム。その第1回グランプリに選ばれたのが麗奈だ。ゲスト選考委員である亀田誠治は「2020年代を代表する国民的なシンガーソングライターになる」と選考時に満点をつけて絶賛。さらにOKAMOTO’Sのハマ・オカモトも「聴きたかったシンガーソングライター」と講評した。

そんな麗奈の「僕だけを」は、YouTube公開から1週間足らずで100万回再生を突破。各SNSにコメントが相次ぎ、「最初の一声から鳥肌が立って涙が出てしまった」「歌詞が自分と重なる部分があって、曲に入り込めるし、メロディや声が心地良くて、何回も聴きたくなる!」「耳に残る印象的な声とリズム感やギターの安定性が良くてめっちゃ好き!」などと話題になっている。

そして、「THE FIRST TAKE STAGE」グランプリに与えられるプライズである“THE FIRST TAKE MUSICよりデジタルリリース”の配信日が26日に決定。「THE FIRST TAKE」でのパフォーマンス音源が「僕だけを - From THE FIRST TAKE」として、各配信サイトにてダウンロード及びストリーミングが開始される。なお、本日16日よりiTunesにてプリオーダー(先行予約)も始まっている。