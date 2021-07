『サンリオ展』音声ガイドは蒼井翔太！ 東京限定メニューなど大公開

東京シティビューは、2021年9月17日(金)から2022年1月10日(月・祝)まで、『サンリオ展 ニッポンのカワイイ文化60年史』を開催する。



本展では、サンリオ史上最多となる800点以上のキャラクター商品および貴重な原画や資料を展示。昨年、創業60周年を迎えたサンリオの歴史を紐解き、日本が産んだカワイイ文化の成り立ちや発展についてなど、サンリオの魅力を余すことなく体験できる展覧会となっている。



今回は、展示構成やチケット情報に加え、オリジナルグッズとコラボカフェなどのファンには堪らない情報や、音声ガイド情報に至るまで、ボリュームたっぷりに本展の魅力を紹介する。



<1.エントランス展示イメージ初公開!>

エントランス展示では、増田セバスチャン氏が本展のために制作した、全長約6mにもなる大迫力のシンボリックアート「Unforgettable Tower」がお出迎え。

「Unforgettable Tower」は、 ”記憶の積み重なり” をイメージし、サンリオキャラクターのぬいぐるみなどを使用して制作された。海抜250mに位置する東京シティビューならではの、東京を一望できる景色と絶妙なバランスで積み重なるシンボリックアートの融は、昔懐かしいサンリオキャラクターとの記憶を呼び起こしてくれることだろう。



さらに、エントランス展示スペースからは東京タワーを見ることができ、「Unforgettable Tower」と東京タワーという、2つのタワーの奇跡の競演を写真に収めることができるのは本展だけ!



また東京会場では、期間中にハロウィン、クリスマス、お正月といった季節イベントに合わせた楽しい展開も予定している。



<2.人気声優・蒼井翔太さんが音声ガイドを担当!>

過去にはリトルツインスターズとのコラボを行い、サンリオピューロランドで貸し切りイベントを行うなど、サンリオとは縁の深い人気声優の蒼井翔太さんが音声ガイドを担当することが決定!

『うたの☆プリンスさまっ♪』シリーズの美風藍役、劇場版『美少女戦士セーラームーンEternal』のフィッシュ・アイ役など、人気作品のキャラクターを多く演じている蒼井さんと、TBSアナウンサーの山本里菜さんが本展の魅力を存分に語る音声ガイドは、東京会場で初登場。お楽しみに♪



<3.東京限定! コラボメニューが登場>

本展会場と同フロアにある「THE SUN & THE MOON」に、期間限定でコラボメニューが登場! カフェとレストランそれぞれで、キャラクターの好物やモチーフをイメージしたコラボスイーツやフード、モクテル(ノンアルコールカクテル)が楽しめる。

さらに、ハロウィン、クリスマス、アニバーサリーバージョンなど、スペシャルアフタヌーンティーセットも用意される予定だ。

見てカワイイ、食べて美味しいコラボメニューをぜひご賞味あれ!



▲左・【レストランのメニュー】 Anniversaryアフタヌーンティー/中・【カフェのメニュー】 ハローキティ大好き 焼きりんごのミルフィーユ/右・【カフェのメニュー】 シナモロールの風船旅行



【展開期間】

レストラン:9月17日(金)~2022年1月10日(月・祝)

※12月21日(火)~ 26日(日)を除く

カフェ:12月15日(水)~2022年1月10日(月・祝)



<4.展示構成>

サンリオの歴史を辿ると同時に、のちに世界に発信することになる「カワイイ文化」がどのように成長していったのか? また、その裏にある「サンリオの想い」を貴重な原画や商品とともに、6つのゾーンと10のテーマで深く解説していく。



<5.オリジナルグッズ>

本展では、メインビジュアルをモチーフとしたグッズから昔懐かしいイラストを使用したアイテムまで、100アイテム以上のオリジナルグッズを用意!





<6.チケット情報>

お得な前売ケットは、8月1日(日)10:00に第一期分(9/17~9/30分)を発売開始! 前売チケットは、ローソンチケットで購入可能だ。



また、数量限定グッズ付きチケットも販売。特典グッズは、本展オリジナルデザインの『フレークシール15枚入り オリジナルPVCフラットポーチ』となっている。

なお、数量限定グッズ付きチケットは一般販売のみ、ローソンチケットのみでの販売となる。





サンリオ創立60周年の大展覧会、『サンリオ展 ニッポンのカワイイ文化60年史』に乞うご期待!



(C)2021 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. SP610376