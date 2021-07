3人の若者と彼らが乗り込むロボットと人類の未来を脅かす敵との激闘を描く『ゲッターロボ アーク』(毎週日曜日23:30〜)、大人になったよい子に贈る“後ろ向き”の人生讃歌『うらみちお兄さん』(毎週火曜日0:00〜)が、Huluにて先行配信されている。



『ゲッターロボ アーク』



地球と人類の未来を脅かす敵に、鋼の肉体と熱き魂で立ち向かう3人の若者と彼らが乗り込むロボットの激闘を描く『ゲッターロボ・サーガ』。その原作漫画最終章である「ゲッターロボ アーク」がついに初映像化される。「ゲッターロボ・サーガ」は永井豪・石川賢による連作漫画シリーズ。その第1作である「ゲッターロボ」(1974~)は“3機の飛行メカの組換え合体で3種のロボットに変形する” という驚異のアイデアで「合体変形ロボ」の金字塔となった作品。そこから「ゲッターロボG」(1975~)、「ゲッターロボ號」(1991~)、「真ゲッターロボ」(1997~)と断続的に描き続けられ、2001年に双葉社のアクションピザッツ増刊「スーパーロボットマガジン」で連載開始されたのが「ゲッターロボ アーク」である。



『うらみちお兄さん』



教育番組『ママンとトゥギャザー』の体操のお兄さん、表田裏道(CV神谷浩史)。通称“うらみちお兄さん”は子供たちに笑顔を振りまく優しいお兄さん。でも、ときどき垣間見えちゃう“裏”の顔。しんどい、辛い、何もしたくない。不安定なメンタルからポロッと漏れる大人の闇に、子供たちもドン引き気味……!? それでも大人は前を向く。世の中に希望はなくても、社会の仕組みに絶望しても……!「教育番組のお兄さんとして、その期待に……応えたい」大人になったよい子に贈る“後ろ向き”の人生讃歌。



<Huluの夏アニメ ラインナップ一覧>五十音順

『アイドリッシュセブン Third BEAT! 』7月7日(水)12:00

『イニミニマニモ -ペッパピッグ&パジャマスク-』7月3日(土)12:00

『ヴァニタスの手記』7月6日(火)12:00

『ウルトラマントリガー』7月16日(金)0:00

『うらみちお兄さん <先行配信>』7月6日(火)0:00

『乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…X』7月8日(木)2:00

『Obey Me! 』7月16日(金)17:00

『かげきしょうじょ!! 』7月7日(水)1:00

『カノジョも彼女』7月10日(土)12:00

『ゲッターロボ アーク <先行配信>』7月4日(日)23:30

『小林さんちのメイドラゴンS』7月10日(土)21:00

『Sonny Boy』7月17日(土)0:00

『死神坊ちゃんと黒メイド』7月11日(日)22:00

『白い砂のアクアトープ』7月14日(水)0:30

『SCARLET NEXUS』7月1日(木)22:30

『精霊幻想記』7月11日(日)12:00

『探偵はもう、死んでいる。』7月9日(金)23:00

『チート薬師のスローライフ~異世界に作ろうドラッグストア~』7月12日(月)22:30

『月が導く異世界道中』7月12日(月)0:00

『TSUKIPRO THE ANIMATION 2』7月12日(月)12:00

『出会って5秒でバトル』7月13日(火)0:30

『天官賜福』7月7日(水)12:00

『転生したらスライムだった件 第2期 第2部』37話:7月14日(水)12:00

『ピーチボーイリバーサイド』7月8日(木)0:00

『ひぐらしのなく頃に卒』7月9日(金)0:00

『ビッ友×戦士 キラメキパワーズ!』特別編:7月5日(月)0:00 本編:7月12日(月)0:00

『100万の命の上に俺は立っている 第2シーズン』7月13日(火)0:30

『ぼくたちのリメイク』7月8日(木)21:30

『マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 2nd SEASON -覚醒前夜-』8月4日(水)0:30

『魔法科高校の優等生』7月8日(木)23:30

『迷宮ブラックカンパニー』7月16日(金)0:00

『女神寮の寮母くん。風紀まもるくん修正バージョン』7月22日(木)0:00

『闇芝居 九期』7月12日(月)12:00

『ラブライブ!スーパースター!! 』7月13日(火)12:00

『RE-MAIN』7月8日(木)12:00