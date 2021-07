『ハイキュー!!』烏野メンバーのアクリルペンスタンド受注開始！

アルマビアンカは「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト「AMNIBUS」にて、『ハイキュー!! TO THE TOP』の商品の受注を7月9日(金)より開始した。



『ハイキュー‼︎』は『週刊少年ジャンプ』(集英社刊)にて連載された、シリーズ累計発行部数5000万部を突破した古舘春一による漫画作品。高校バレーボールを題材にした本作は、TVアニメや舞台など様々に展開し、TVアニメは2014年の第1期『ハイキュー‼︎』からスタート。第2期『ハイキュー‼︎ セカンドシーズン』第3期『ハイキュー‼︎ 烏野高校 VS 白鳥沢学園高校』と展開され、2020年1月には第4期『ハイキュー‼︎ TO THE TOP』が、10月より第4期第2クール目が放送された。



この度、本作に登場する各キャラクターを新たなタッチで魅力的に表現した「Ani-Art」の第4弾 アクリルペンスタンドが受注開始!

ラインナップは日向翔陽、影山飛雄、月島蛍、山口忠、澤村大地、菅原孝支、東峰旭、田中龍之介、西谷夕の全9種。



本商品は2021年8月19日(木)まで予約受付中。2021年10月下旬より順次発送予定となっている。



ペン立てとして使ったり、お部屋やデスクまわりなどに飾ったりして、『ハイキュー!!』の世界観を手元で楽しもう!



