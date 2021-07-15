和久井健原作による舞台「東京リベンジャーズ」のキービジュアルが公開された。
今回公開されたキービジュアルには、木津つばさ扮する花垣武道、花瀬琴音扮する橘日向、野口準扮する橘直人、松田凌扮する佐野万次郎、陳内将扮する龍宮寺堅ら全キャラクターが勢揃い。またヒナのキャラクタービジュアルもお目見えしている。さらに梅原裕一郎と中島ヨシキがギター＆ボーカルを務めるバンド・Sir Vanityによる「HERO」が舞台の主題歌に決定した。
舞台は8月6日から8日まで大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール、8月12日から14日まで東京・日本青年館ホール、8月19日から22日まで神奈川・KT Zepp Yokohamaにて上演。各会場では、公演終了後にキャストによるトークショーを開催する。チケットの一般販売は7月18日正午より各プレイガイドにて実施。
「舞台『東京リベンジャーズ』」
日程：2021年8月6日（金）～8月8日（日）
会場：大阪府 COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール
日程：2021年8月12日（木）～8月14日（土）
会場：日本青年館ホール
日程：2021年8月19日（木）～8月22日（日）
会場：神奈川県 KT Zepp Yokohama
スタッフ
原作：和久井健『東京卍リベンジャーズ』（講談社「週刊少年マガジン」連載）
脚本・演出：伊勢直弘
主催：舞台「東京リベンジャーズ」製作委員会
キャスト
花垣武道：木津つばさ
橘日向：花瀬琴音
橘直人：野口準
佐野万次郎：松田凌
龍宮寺堅：陳内将
千堂敦：中尾暢樹
林良平：川隅美慎
林田春樹：中島大地
三ツ谷隆：相澤莉多
半間修二：菊池修司
清水将貴：桜庭大翔
長内信高：新田健太
アンサンブル：塚田知紀、三上真司、石黒鉄二、佐々木駿也、村上歩夢、保田航平、松山拳也、瑞野史人、南舘優雄斗
(c)和久井健・講談社／舞台「東京リベンジャーズ」製作委員会