和久井健原作による舞台「東京リベンジャーズ」のキービジュアルが公開された。

今回公開されたキービジュアルには、木津つばさ扮する花垣武道、花瀬琴音扮する橘日向、野口準扮する橘直人、松田凌扮する佐野万次郎、陳内将扮する龍宮寺堅ら全キャラクターが勢揃い。またヒナのキャラクタービジュアルもお目見えしている。さらに梅原裕一郎と中島ヨシキがギター＆ボーカルを務めるバンド・Sir Vanityによる「HERO」が舞台の主題歌に決定した。

舞台は8月6日から8日まで大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール、8月12日から14日まで東京・日本青年館ホール、8月19日から22日まで神奈川・KT Zepp Yokohamaにて上演。各会場では、公演終了後にキャストによるトークショーを開催する。チケットの一般販売は7月18日正午より各プレイガイドにて実施。

「舞台『東京リベンジャーズ』」

日程：2021年8月6日（金）～8月8日（日）

会場：大阪府 COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール



日程：2021年8月12日（木）～8月14日（土）

会場：日本青年館ホール



日程：2021年8月19日（木）～8月22日（日）

会場：神奈川県 KT Zepp Yokohama

スタッフ

原作：和久井健『東京卍リベンジャーズ』（講談社「週刊少年マガジン」連載）

脚本・演出：伊勢直弘

主催：舞台「東京リベンジャーズ」製作委員会

キャスト

花垣武道：木津つばさ

橘日向：花瀬琴音

橘直人：野口準

佐野万次郎：松田凌

龍宮寺堅：陳内将



千堂敦：中尾暢樹

林良平：川隅美慎

林田春樹：中島大地

三ツ谷隆：相澤莉多



半間修二：菊池修司

清水将貴：桜庭大翔

長内信高：新田健太



アンサンブル：塚田知紀、三上真司、石黒鉄二、佐々木駿也、村上歩夢、保田航平、松山拳也、瑞野史人、南舘優雄斗

(c)和久井健・講談社／舞台「東京リベンジャーズ」製作委員会