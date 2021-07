アイナ・ジ・エンド『オーケストラ』は「BiSHの臓器です」

アイナ・ジ・エンドが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。「あ」「い」「う」「え」「お」から始まる言葉を考え、それが自身にとってどういう存在なのかをひとつずつ発表しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! アイナLOCKS!」7月12日(月)放送分)これは、今回から始まった企画『あいうえお哲学』の例として、アイナが挑戦してみたものです。『あ』から考え始めたのですが、『愛』や『アイナ・ジ・エンド』で迷ったので後回しなり、『い』からスタートしました。――連想する言葉は……『いびき』、『イルカ』。イルカに聞こえる超音波が犬に聞こえるかとか、そういうのも話せるけど……決めました。『い』は『犬』です!『犬』は私にとって……“自分と同じ命”です!もし火事になったら、何を持って逃げるかを決めているんですけど、それが『犬』なんです。飼っている犬が葉蔵(ようぞう)っていうんですけど……かわいいんですよ。『犬』を連れて逃げる。自分と同じ命だからです!連想する言葉は……『歌』にします!『歌』は私にとって……“私を躁うつにさせるもの”です。ちょっとネガティブな聞こえ方すると思うんですけど、歌に対してそれだけ向き合ってるからかなって思います。もし歌がなかったら、感情の起伏がない子になってたかもしれないし、感情の吐き出し方がわかんなかったと思うんです。だから、出会えてよかった。歌は大好きです、感謝しています。ちょっと不器用なとこもありますけど、これからも向き合っていこうと思っております!連想する言葉は……『演奏』かな。やっぱ『エリンギ』かな? 私、最近自炊をしていて……ドブの味がするような料理しかできんねんけど(笑)。その中でもよくエリンギを使っています。パスタにエリンギを入れたらまあまあ美味しいし、手で割けるから包丁を使わなくてもいいので、いいなと思うんですけど……『え』は『演奏』です!『演奏』は私にとって……“精神的な支え”です!ちょっと真面目に話します。ソロでもBiSHでもサポートバンドがいてくれるんですけど……私はソロのとき、人生で一番ヒリヒリした時間を過ごしてるなって思っていて。フロントマンっていう自覚は全くないし、怖くてたまらなかったんですけど……いざステージに上がってパッと振り返ると、サポートバンドのメンバーがいっぱいいて。私にとってサポートバンドのメンバーは、ただ音楽を鳴らしてくれるだけじゃなくて、そこにいてくれるだけで味方がいるような気がして。精神的なサポートメンバーでもあるなって。大切な存在です。連想する言葉は……『音楽』とか『オーケストラ』とか『大阪』とかあるな~。迷うこれは……。『お』は……『オーケストラ』です!『オーケストラ』は私にとって……“BiSHの臓器”です!『オーケストラ』にはいろいろ感謝していて……BiSHを大きくしてくれたり、(YouTubeチャンネルの)THE FIRST TAKEで歌ったことで、いままでBiSHやアイナを知らなかった人が、知ってくれるきっかけになったりした曲です。これは話したことがないと思うんですけど、THE FIRST TAKEで歌ったときに、改めて、この曲のパワーってすごいんだなって感じました。歌っていて集中力が研ぎ澄まされすぎて、次の『金木犀』っていう歌はなかなか歌えずに大変だったような……(笑)。パワーを全部もっていかれます。これがないと成り立たない。だから“BiSHの臓器”にしました。この曲をTHE FIRST TAKEで収録したとき、本当に緊張していて公開されてからも聴けなかったんですよね。聴くと汗が止まらないっていうか、緊張していたあの空間が呼び覚まされちゃって、手が震えたりしちゃって。本当に一発撮りだったので、絶対にいいものを、一発で収めたい気持ちが強かったです。【アイナ・ジ・エンド - オーケストラ / THE FIRST TAKE】『あ』は『アイナ・ジ・エンド』です!『アイナ・ジ・エンド』は私にとって……“割と最悪”です。自分に対しては、悪いとこばっかり見ちゃうんですよね。とってもネガティブで……。でもその負の感情って、いまは歌を作ったり踊りを作ったり……表現として浄化させているなって思っています。だから、その自分ってダメなとか怠惰だなって思うところも、ポジティブに変えられている気がします。だから生きてる心地がするし、いいなって……。ただ、40歳50歳60歳になって、いつか子供が生まれたり、愛や幸せを知ったら、負の感情じゃなくて幸せな歌も作りたいし、幸せな踊りもしてみたい。そういうふうに思っています。だから『アイナ・ジ・エンド』は移り変わっていくかもしれないです。最後に、“あいうえお哲学”のリスナーへのお題は、『なにぬねの』と発表されました。アイナは『なにぬねの』の響きが好きとのことです。“あいうえお哲学”への応募は、番組の「アイナ掲示板」まで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/