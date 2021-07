「夏の奇跡」「青と夏」「波乗りジョニー」「打上花火」10代が夏フェスで聴きたい楽曲

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。7月14日(水)の放送では、『夢の夏フェスNIGHT!』をお届けしました。10代のリスナーから、“この夏にみんなと聴きたい”楽曲を募集し、推薦コメントとともにオンエア。パーソナリティのさかた校長とこもり教頭が、感想を伝えました。さかた校長:今夜は2時間夏フェスを開催中! 生徒(リスナー)のみんなから、今回の夏フェスで聴きたいリクエストを募集しています。こもり教頭:このフェスを盛り上げてくれる曲だったら、洋楽や歌謡曲、アニソン、ボカロ、どんな曲でも大丈夫です!さかた校長:世界中の全アーティストが、裏でスタンバっているからね!!(電話リクエスト)今年の文化祭の開会式で、オープニング映像のBGMとして流れていた曲です。気持ちを上げてくれるようなメロディで、気がついたら自然と体がノっていました。『夏になってまた思い出すのさ』という歌詞があるんですけど、今年はコロナの影響で夏の計画が思うように立てられず、前向きになれていない人たちに、この曲を聴いてもらって過去の夏を記憶を思い出して気持ちを上げてほしいです。(18歳男性)KALMA / 夏の奇跡 [Music Video]さかた校長:最高の曲をありがとう! “みんなでこの曲を聴いた”という最高の夏の思い出ができたね。夏を象徴する曲と言っても過言ではないです! そして、なんと言っても疾走感あふれるイントロは、一気に心を「夏だ!」と盛り上げてくれます! ぜひ、今日の夏フェスでかけて、生徒のみんなで盛り上がっていきたいです!(15歳女性)【桑田佳祐 – 波乗りジョニー(Full ver.)】さかた校長:桑田先生は、本来なら大トリなのよ! 今夜は愛のBig Waveに乗っちゃいましょう!こもり教頭:乗れるところは乗っていったほうがいいよ(笑)。さかた校長:桑田先生! ありがとうございます!!(電話リクエスト)やっぱり夏といえば! 恋といえば! 青春といえば! この曲!この曲は、好きな子と出会ったころのことを思い出し、その子のことを想いながら、毎日聴いている曲です!! さらに、この曲を聴くことで、自分の想いを伝えられずにいる自分を、前向きにしてくれます!! 最近、好きな子がSCHOOL OF LOCK! を聴いているので、今日のSCHOOL OF LOCK! というステージをお借りして、今までの感謝を伝えながら、自分の気持ちを伝えさせてほしいです!(つまり……、告白させてほしいです!!)(16歳男性)さかた校長:よっしゃ、直接ステージに上がってきてもらおう! もしもし! 相手はどんな子なの?リスナー:クラスは違うんですけど高校がいっしょで、入学する前にSNSでつながった子です。さかた校長:話したり、コミュニケーションはとれているの?リスナー:放課後いっしょに自習したり、誕生日にプレセントを渡し合ったりしました。さかた校長:おお~、これってもう……向こうも気があるかもしれないよな?リスナー:はい……(笑)。(このラジオで)告白したいです。こもり教頭:向こうも聴いている可能性があるんだよね? 会場にいるんじゃないの?!さかた校長:相手の子も聴いていて、心臓バクバクさせているかもしれないけど……いけそうか?リスナー:はい!さかた校長:思いをバンっと伝えたら、ミセス先生がぶちかましてくれるから! 思いを伝えてくれ!リスナー:はい!『大切な人へ。初めて出会ったのは3ヵ月前だね。最初は新しい環境に慣れずに不安だったけど、あなたと話しているといつの間にか笑顔になっていました。ずっと気になっていました。僕とつきあってください!』【Mrs. GREEN APPLE - 青と夏】僕がリクエストしたい夏曲は、ひかりのなかに先生の「夏休みのテーマ」です。先日、ひかりのなかに先生が無期限で活動休止すると発表があり、とてもショックでした。僕は昨年の夏、このラジオでこの曲に出会い、そらからひかりのなかに先生の虜になりました。そんな思い出の夏曲をぜひ流してください! 爽やかで青春そのもの、この曲はいつまでも僕の青春の曲です。ぜひたくさんの人に、この素晴らしさを知ってもらいたいです。(17歳男性)【Music Video】夏休みのテーマ / ひかりのなかに(電話リクエスト)毎年開催されていた地元の花火大会が、去年と今年は中止になってしまいました。でも最近、本屋さんでたまたまこの曲が流れてきて、「もう夏だな」と思いました。(16歳女性)【DAOKO × 米津玄師『打上花火』MUSIC VIDEO】・「Bang Bang」Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj・「Super Summer」NiziU・「夏色」ゆず・「なんしよーと?ドゲンジャーズ!」児塚あすか・「長く短い祭」椎名林檎・「AGEHA」GENERATIONS from EXILE TRIBEのリクエストがありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/