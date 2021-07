『バンドリ!』プロジェクトよりハロー、ハッピーワールド!の1stアルバム『にこにこねくと!』が発売された。

1stアルバム『にこにこねくと!』は、リード曲「にこにこねくと!」を始め、1stシングル表題曲の「えがおのオーケストラっ!」やアニメ『BanG Dream! 2nd Season』挿入歌「えがお・シング・あ・ソング」など、新曲を含む全11曲を収録している。

そしてBlu-ray付生産限定盤には、リード曲「にこにこねくと!」MVに加え、2021年5月に開催されたハロー、ハッピーワールド!Sound Only Live「うぇるかむ to OUR MUSIC♪」が収録されている。

