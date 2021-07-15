第1戦
1
2
3
4
5
6
7
8
9
計
Ｈ
E
セ
0
0
0
パ
0
0
0
スターティングメンバ―
セ・リーグオールスター
1番（遊）坂本勇人（巨人）
2番（左）佐藤輝明（阪神）
3番（右）鈴木誠也（広島）
4番（三）岡本和真（巨人）
5番（指）ビシエド（中日）
6番（一）マルテ（阪神）
7番（二）菊池涼介（広島）
8番（捕）梅野隆太郎（阪神）
9番（中）近本光司（阪神）
投手 髙橋優貴（巨人）
【セ控え選手】
＜投手＞
森下暢仁（広島）
岩崎優（阪神）
スアレス（阪神）
柳裕也（中日）
戸郷翔征（巨人）
ビエイラ（巨人）
高梨雄平（巨人）
青柳晃洋（阪神）
又吉克樹（中日）
三嶋一輝（DeNA）
山﨑康晃（DeNA）
栗林良吏（広島）
清水昇（ヤクルト）
マクガフ（ヤクルト）
＜捕手＞
木下拓哉（中日）
中村悠平（ヤクルト）
＜内野手＞
山田哲人（ヤクルト）
村上宗隆（ヤクルト）
中野拓夢（阪神）
＜外野手＞
ウィーラー（巨人）
大島洋平（中日）
佐野恵太（DeNA）
パ・リーグオールスター
1番
2番
3番
4番
5番
6番
7番
8番
9番
投手 山本由伸（オリックス）
【パ控え選手】
＜投手＞
宮城大弥（オリックス）
平良海馬（西武）
松井裕樹（楽天）
津森宥紀（ソフトバンク）
佐々木千隼（ロッテ）
益田直也（ロッテ）
今井達也（西武）
松本航（西武）
則本昂大（楽天）
田中将大（楽天）
宋家豪（楽天）
上沢直之（日本ハム）
＜捕手＞
＜内野手＞
＜外野手＞