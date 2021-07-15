

第1戦











1

2

3

4

5

6

7

8

9

計

Ｈ

E





セ



















0

0

0





パ



















0

0

0









スターティングメンバ―

セ・リーグオールスター

1番（遊）坂本勇人（巨人）

2番（左）佐藤輝明（阪神）

3番（右）鈴木誠也（広島）

4番（三）岡本和真（巨人）

5番（指）ビシエド（中日）

6番（一）マルテ（阪神）

7番（二）菊池涼介（広島）

8番（捕）梅野隆太郎（阪神）

9番（中）近本光司（阪神）

投手 髙橋優貴（巨人）





【セ控え選手】

＜投手＞

森下暢仁（広島）

岩崎優（阪神）

スアレス（阪神）

柳裕也（中日）

戸郷翔征（巨人）

ビエイラ（巨人）

高梨雄平（巨人）

青柳晃洋（阪神）

又吉克樹（中日）

三嶋一輝（DeNA）

山﨑康晃（DeNA）

栗林良吏（広島）

清水昇（ヤクルト）

マクガフ（ヤクルト）



＜捕手＞

木下拓哉（中日）

中村悠平（ヤクルト）

＜内野手＞

山田哲人（ヤクルト）

村上宗隆（ヤクルト）

中野拓夢（阪神）

＜外野手＞

ウィーラー（巨人）

大島洋平（中日）

佐野恵太（DeNA）













パ・リーグオールスター



1番

2番

3番

4番

5番

6番

7番

8番

9番

投手 山本由伸（オリックス）





【パ控え選手】

＜投手＞

宮城大弥（オリックス）

平良海馬（西武）

松井裕樹（楽天）

津森宥紀（ソフトバンク）

佐々木千隼（ロッテ）

益田直也（ロッテ）

今井達也（西武）

松本航（西武）

則本昂大（楽天）

田中将大（楽天）

宋家豪（楽天）

上沢直之（日本ハム）



＜捕手＞



＜内野手＞



＜外野手＞





