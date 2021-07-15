【結果速報】優勝者は誰に…？　NPBホームランダービー2021対戦成績（1回戦…










1回戦
準決勝
決勝
優勝


杉本裕太郎








杉本裕太郎（オリックス・バファローズ）
ファン投票：パ・リーグ2位（8200票）
2021年本塁打数：18本


 







1回戦
準決勝
決勝
優勝


山田哲人








山田哲人（東京ヤクルトスワローズ）
ファン投票：セ・リーグ4位（1790票）
2021年本塁打数：25本

 







1回戦
準決勝
決勝
優勝


マーティン








レオネス・マーティン（千葉ロッテマリーンズ）
ファン投票：パ・リーグ4位（4506票）
2021年本塁打数：21本


 








1回戦
準決勝
決勝
優勝


佐藤輝明








佐藤輝明（阪神タイガース）
ファン投票：セ・リーグ1位（1万7027票）
2021年本塁打数：20本


 







1回戦
準決勝
決勝
優勝


吉田正尚








吉田正尚（オリックス・バファローズ）
ファン投票：パ・リーグ3位（6528票）
2021年本塁打数：17本


 







1回戦
準決勝
決勝
優勝


岡本和真









岡本和真（読売ジャイアンツ）
ファン投票：セ・リーグ3位（6611票）
2021年本塁打数：27本


 







1回戦
準決勝
決勝
優勝


柳田悠岐








柳田悠岐（福岡ソフトバンクホークス）
ファン投票：パ・リーグ1位（1万1616票）
2021年本塁打数：22本

 







1回戦
準決勝
決勝
優勝


村上宗隆








村上宗隆（東京ヤクルトスワローズ）
ファン投票：セ・リーグ2位（8575票）
2021年本塁打数：26本