【結果速報】優勝者は誰に…？　NPBホームランダービー2021対戦成績（1回戦…

1回戦
準決勝
決勝
優勝
杉本裕太郎
本
杉本裕太郎（オリックス・バファローズ）
ファン投票：パ・リーグ2位（8200票）
2021年本塁打数：18本
1回戦
準決勝
決勝
優勝
山田哲人
本
山田哲人（東京ヤクルトスワローズ）
ファン投票：セ・リーグ4位（1790票）
2021年本塁打数：25本
1回戦
準決勝
決勝
優勝
マーティン
本
レオネス・マーティン（千葉ロッテマリーンズ）
ファン投票：パ・リーグ4位（4506票）
2021年本塁打数：21本
1回戦
準決勝
決勝
優勝
佐藤輝明
本
佐藤輝明（阪神タイガース）
ファン投票：セ・リーグ1位（1万7027票）
2021年本塁打数：20本
1回戦
準決勝
決勝
優勝
吉田正尚
本
吉田正尚（オリックス・バファローズ）
ファン投票：パ・リーグ3位（6528票）
2021年本塁打数：17本
1回戦
準決勝
決勝
優勝
岡本和真
本
岡本和真（読売ジャイアンツ）
ファン投票：セ・リーグ3位（6611票）
2021年本塁打数：27本
1回戦
準決勝
決勝
優勝
柳田悠岐
本
柳田悠岐（福岡ソフトバンクホークス）
ファン投票：パ・リーグ1位（1万1616票）
2021年本塁打数：22本
1回戦
準決勝
決勝
優勝
村上宗隆
本
村上宗隆（東京ヤクルトスワローズ）
ファン投票：セ・リーグ2位（8575票）
2021年本塁打数：26本