【結果速報】優勝者は誰に…？　NPBホームランダービー2021対戦成績（1回戦…



















1回戦

準決勝

決勝

優勝





杉本裕太郎

本















杉本裕太郎（オリックス・バファローズ）

ファン投票：パ・リーグ2位（8200票）

2021年本塁打数：18本





















1回戦

準決勝

決勝

優勝





山田哲人

本















山田哲人（東京ヤクルトスワローズ）

ファン投票：セ・リーグ4位（1790票）

2021年本塁打数：25本



















1回戦

準決勝

決勝

優勝





マーティン

本















レオネス・マーティン（千葉ロッテマリーンズ）

ファン投票：パ・リーグ4位（4506票）

2021年本塁打数：21本























1回戦

準決勝

決勝

優勝





佐藤輝明

本















佐藤輝明（阪神タイガース）

ファン投票：セ・リーグ1位（1万7027票）

2021年本塁打数：20本





















1回戦

準決勝

決勝

優勝





吉田正尚

本















吉田正尚（オリックス・バファローズ）

ファン投票：パ・リーグ3位（6528票）

2021年本塁打数：17本





















1回戦

準決勝

決勝

優勝





岡本和真

本

















岡本和真（読売ジャイアンツ）

ファン投票：セ・リーグ3位（6611票）

2021年本塁打数：27本





















1回戦

準決勝

決勝

優勝





柳田悠岐

本















柳田悠岐（福岡ソフトバンクホークス）

ファン投票：パ・リーグ1位（1万1616票）

2021年本塁打数：22本



















1回戦

準決勝

決勝

優勝





村上宗隆

本















村上宗隆（東京ヤクルトスワローズ）

ファン投票：セ・リーグ2位（8575票）

2021年本塁打数：26本