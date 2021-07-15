真のお祭り男は誰だ！　歴代オールスターMVP（最優秀選手）・敢闘賞受賞者…

歴代オールスター最優秀選手（MVP）

2020年

中止







2019年

第1戦：森友哉（西武）

第2戦：近本光司（阪神）





2018年

第1戦：森友哉（西武）

第2戦：源田壮亮（西武）



2017年

第1戦：内川聖一（ソフトバンク）

第2戦：デスパイネ（ソフトバンク）



2016年

第1戦：筒香嘉智（DeNA）

第2戦：大谷翔平（日本ハム）



2015年

第1戦：藤浪晋太郎（阪神）

第2戦：會澤翼（広島）



2014年

第1戦：エルドレッド（広島）

第2戦：柳田悠岐（ソフトバンク）



2013年

第1戦：澤村拓一（巨人）

第2戦：新井貴浩（阪神）

第3戦：内川聖一（ソフトバンク）



2012年

第1戦：中村紀洋（DeNA）

第2戦：前田健太（広島）

第3戦：陽岱鋼（日本ハム）



2011年

第1戦：畠山和洋（ヤクルト）

第2戦：中村剛也（西武）

第3戦：稲葉篤紀（日本ハム）













2010年

第1戦：阿部慎之助（巨人）

第2戦：片岡易之（西武）





2009年

第1戦：青木宣親（ヤクルト）

第2戦：松中信彦（ソフトバンク）



2008年

第1戦：山崎武司（楽天）

第2戦：荒木雅博（中日）



2007年

第1戦：ラミレス（ヤクルト）

第2戦：阿部慎之助（巨人）



2006年

第1戦：青木宣親（ヤクルト）

第2戦：藤本敦士（阪神）



2005年

第1戦：金城龍彦（横浜）

第2戦：前田智徳（広島）



2004年

第1戦：松坂大輔（西武）

第2戦：SHINJO（日本ハム）



2003年

第1戦：高橋由伸（巨人）

第2戦：金本知憲（阪神）



2002年

第1戦：アリアス（阪神）

第2戦：的山哲也（近鉄）

※2002年以降









歴代オールスター敢闘選手賞



2020年

中止





2019年

第1戦：山本由伸（オリックス）、山川穂高（西武）、原口文仁（阪神）

第2戦：筒香嘉智（DeNA）、高橋周平（中日）、吉田正尚（オリックス）



2018年

第1戦：デスパイネ（ソフトバンク）筒香嘉智（DeNA）、鈴木誠也（広島）

第2戦：アルバース（オリックス）、浅村栄斗（西武）、宮﨑敏郎（DeNA）



2017年

第1戦：西川遥輝（日本ハム）、秋山翔吾（西武）、筒香嘉智（DeNA）

第2戦：秋山翔吾（西武）、鈴木大地（ロッテ）、小林誠司（巨人）



2016年

第1戦：坂本勇人（巨人）、バレンティン（ヤクルト）、栗山巧（西武）

第2戦：浅村栄斗（西武）、筒香嘉智（DeNA）、鈴木誠也（広島）



2015年

第1戦：阿部慎之助（巨人）、ロペス（DeNA）、清田育宏（ロッテ）

第2戦：新井貴浩（広島）、梶谷隆幸（DeNA）、森友哉（西武）



2014年

第1戦：前田健太（広島）、岸孝之（西武）、陽岱鋼（日本ハム）

第2戦：ペーニャ（オリックス）、陽岱鋼（日本ハム）、山田哲人（ヤクルト）



2013年

第1戦：糸井嘉男（オリックス）、田中将大（楽天）、中村紀洋（DeNA）

第2戦：坂本勇人（巨人）、千賀滉大（ソフトバンク）、長谷川勇也（ソフトバンク）

第3戦：大竹寛（広島）、新井貴浩（阪神）、大谷翔平（日本ハム）



2012年

第1戦：バレンティン（ヤクルト）、能見篤史（阪神）、陽岱鋼（日本ハム）

第2戦：坂本勇人（巨人）、野村祐輔（広島）、明石健志（ソフトバンク）

第3戦：中田翔（日本ハム）、岸孝之（西武）、畠山和洋（ヤクルト）



2011年

第1戦：バレンティン（ヤクルト）、寺原隼人（オリックス）

第2戦：坂本勇人（巨人）

第3戦：渡辺直人（横浜）、T-岡田（オリックス）















2010年（ベストバッター賞（B）、ベストピッチャー賞（P）、ベストプレー賞（BP））

第1戦：B森野将彦（中日）、P前田健太（広島）、BP山崎武司（楽天）

第2戦：B里崎智也（ロッテ）、P久保康友（阪神）、BP青木宣親（ヤクルト）





2009年（ベストバッター賞（B）、ベストピッチャー賞（P）、ベストプレー賞（BP））

第1戦：Bラミレス（巨人）、P三浦大輔（横浜）、BP高橋信二（日本ハム）

第2戦：B井端弘和（中日）、P金子千尋（オリックス）、BP中島裕之（西武）



2008年（ベストバッター賞（B）、ベストピッチャー賞（P）、ベストプレー賞（BP））

第1戦：B金本知憲（阪神）、P山本省吾（オリックス）、BP松中信彦（ソフトバンク）

第2戦：B内川聖一（横浜）、P藤川球児（阪神）、BP大松尚逸（ロッテ）



2007年（優秀選手賞）

第1戦：前田智徳（広島）、森野将彦（中日）、ダルビッシュ有（日本ハム）、小林宏之（ロッテ）

第2戦：井端弘和（中日）、谷佳知（巨人）山崎武司（楽天）、森本稀哲（日本ハム）



2006年（優秀選手賞）

第1戦：岩村明憲（ヤクルト）、三浦大輔（横浜）、SHINJO（日本ハム）、里崎智也（ロッテ）

第2戦：シーツ（阪神）、アレックス（中日）、森本稀哲（日本ハム）、中島裕之（西武）



2005年（優秀選手賞）

第1戦：清原和博（巨人）、クルーン（横浜）、和田一浩（西武）、川崎宗則（ソフトバンク）

第2戦：今岡誠（阪神）、藤川球児（阪神）、李承燁（ロッテ）、城島健司（ソフトバンク）



2004年（優秀選手賞）

第1戦：城島健司（ダイエー）、渡辺俊介（ロッテ）、中村紀洋（近鉄）、高橋由伸（巨人）

第2戦：張誌家（西武）、谷佳知（オリックス）、和田毅（ダイエー）、高橋由伸（巨人）



2003年（優秀選手賞）

第1戦：カブレラ（西武）、松井稼頭央（西武）、和田毅（ダイエー）、アリアス（阪神）

第2戦：アリアス（阪神）、伊良部秀輝（阪神）、カブレラ（西武）、小笠原道大（日本ハム）



2002年（優秀選手賞）

第1戦：片岡篤史（阪神）、三井浩二（西武）、ムーア（阪神）、三浦大輔（横浜）

第2戦：新井貴浩（広島）、松井秀喜（巨人）、パウエル（近鉄）、豊田清（西武）

※2002年以降

