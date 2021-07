7月17日(土)に生放送されるTBS系の音楽特番「音楽の日2021」の出演アーティスト第3弾が発表された。

今回出演が明らかになったのはAI、家入レオ、EXIT、石川さゆり、大原櫻子、上白石萌音、川崎鷹也、郷ひろみ、斉藤由貴、島津亜矢、清水美依紗、T.M.Revolution 、DISH//、刀剣男士、徳永英明、DRUM TAO 、ナオト・インティライミ、長渕剛、ハラミちゃん、BiSH、Foorin、milet、山寺宏一、Little Black Dress 、WANIMA 、WANDS。長渕は「音楽の日2021」のために書き下ろした新曲と、TBSでは初歌唱となる「巡恋歌」をパフォーマンスする。

また番組のテーマ「みんなを笑顔にする『Wa!』」にちなみ、WANDSやDISH//らが時代を彩る名曲の数々を歌う特別企画「昭『和』~令『和』メドレー」や、夏にぴったりのアップチューンを詰め込んだT.M.Revolution、WANIMAら参加の「ワッショイメドレー」、「和!」をテーマにBiSHとジャニーズWESTがそれぞれ和太鼓パフォーマンス集団・DRUM TAOとコラボステージを展開するコーナーなどが予定されている。

TBS系「音楽の日2021」

2021年7月17日(土)14:00~21:54

<出演者>

AI / あいみょん / 家入レオ / いきものがかり / EXIT / 石川さゆり / EXILE / AKB48 / A.B.C-Z / ENHYPEN / Awesome City Club / 大原櫻子 / Official髭男dism / KAT-TUN / 上白石萌音 / 川崎鷹也 / 関ジャニ∞ / Kis-My-Ft2 / KinKi Kids / King & Prince / クリス・ハート / 郷ひろみ / ゴールデンボンバー / Coldplay / 小林武史(Bank Band) / 斉藤由貴 / 櫻井和寿(Bank Band) / 櫻坂46 / Salyu / 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE / 島津亜矢 / 清水美依紗 / ジャニーズWEST / SixTONES / Snow Man / SEKAI NO OWARI / Sexy Zone / SEVENTEEN / DA PUMP / T.M.Revolution / DISH// / DEAN FUJIOKA / 東京事変 / 刀剣男士 / TOMORROW X TOGETHER / TWICE / 徳永英明 / DRUM TAO / ナオト・インティライミ / 長渕剛 / NEWS / 乃木坂46 / Perfume / ハラミちゃん / 氷川きよし / BiSH / BTS / 日向坂46 / V6 / Foorin / Hey! Say! JUMP / 星野源 / 三浦大知 / MISIA / milet / 山寺宏一 / 優里 / ゆず / LiSA / Little Glee Monster / Little Black Dress / WANIMA / WANDS