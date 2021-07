フラカン、アコースティック企画開催でカバー曲リクエスト募集

フラワーカンパニーズが、アコースティック企画「フォークの爆発2021 ~座って演奏するスタイルです〜」を2021年9月2日の東京を皮切りに大阪、名古屋の3箇所にて開催する。



「フォークの爆発」では、普段バンドスタイルで演奏しているフラワーカンパニーズのオリジナル楽曲をアコースティックアレンジで披露。またカバー曲も多数演奏するなど、通常のライブとは趣向を変えた”座って演奏するスタイル”の企画ライブとなっている。



今回、ソウル・フラワー・ユニオンのメンバーで数々のアーティストのライブでも活躍するキーボーディスト・奥野真哉がゲストミュージシャンとして参加することが決定した。



さらに、事前にフラカンにカバーしてほしい楽曲のリクエストを募集。その中から1曲以上を演奏するという「フォー爆」初の試みも実施する。リクエスト方法は、Twitterでハッシュタグ「#フラカンのカヴァーが聴きたい」をつけてカバーしてほしい曲をツイート。募集期間は7月15日より8月14日までとなっている。





<ライブ情報>



「フォークの爆発2021 ~座って演奏するスタイルです・おくのさんといっしょ〜」



2021年9月2日(木)愛知・名古屋Electric Lady Land

時間:OPEN 18:30 / START 19:00

出演:フラワーカンパニーズ

ゲストミュージシャン:奥野真哉

料金:前売 4800円(税込/ドリンク代別途要/整理番号有)

チケット発売日:8月1日(日)10:00

2021年9月4日(土)大阪・千日前ユニバース

時間:OPEN 17:15 / START 18:00

出演:フラワーカンパニーズ

ゲストミュージシャン:奥野真哉

料金:前売 4800円(税込/ドリンク代別途要/整理番号有)

チケット発売日:8月1日(日)10:00

2021年10月23日(土)東京@日本橋三井ホール

時間:OPEN 16:45 / START 17:30

出演:フラワーカンパニーズ

ゲストミュージシャン:奥野真哉

料金:前売 5000円(税込 / ドリンク代別途要 / 全席指定)

チケット発売日:8月1日(日)10:00



<リリース情報>



フラワーカンパニーズ

18th アルバム『36.2℃』



発売日:2020年12月23日(水)

※ライブ会場、通販

12月16日(水)より先行販売開始

品番:XQNG-1004

価格:2727円(税抜

発売元:チキン・スキン・レコード

収録曲(全10曲):

1. 揺れる火

2. 産声ひとつ

3. こちら東京

4. 履歴書

5. A-HA-HA

6. うたは誰のもの

7. DO DO

8. 一週間

9. アッチ向いてホイ

10. 燃えよフラワーカンパニーズ!



THE NEATBEATS / フラワーカンパニーズ

『ロックタウンベイビー / ザッツオーライ』



アーティスト:

・「ロックタウンベイビー」THE NEATBEATS

・「ザッツオーライ」フラワーカンパニーズ

CDシングル(オリジナルステッカー付)

価格:1000円(税込)

7インチレコード(オリジナルポストカード2枚付)

価格:1800円(税込)

発売日:8月3日(火)

「月刊フラカンFEVER 2021 vol.8」LIVE HOUSE FEVER 会場にて販売開始



LIVE DVD「フラカンの横浜アリーナ -リモートライヴ編- 〜生き続けてる事は最大のメッセージ!〜」



2020年11月11日(水)よりライブ会場 / webショップ「ニワトリ堂」にて販売

品番;CSRVD-1

価格:4400円(税込)

発売元:チキン・スキン・レコード

収録曲:

1. 白眼充血絶叫楽団

2. 脳内百景

3. 深夜高速

4. 馬鹿の最高

5. DIE OR JUMP

6. いましか

7. 履歴書

8. 感情七号線

9. 発熱の男

10. ハイエース

11. 最後にゃなんとかなるだろう

12. チェスト

13. 最高の夏

14. YES, FUTURE

15. なんとかなりそう

16. 真冬の盆踊り

※スライドショー(on standby)



フラワーカンパニーズ オフィシャルサイト:http://www.flowercompanyz.com/