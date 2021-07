布施明、コンサート会場で完売したデビュー55周年記念限定ボックス一般発売

布施明が、デビュー55周年を記念した超豪華BOXが2021年9月1日に一般発売される。



本BOXは、「AKIRA FUSE 55th ANNIVERSARY LIVE TOUR ~陽はまた君を照らすよ~」の追加公演(4月25日愛知県芸術劇場・6月6日東京国際フォーラム ホールA・6月10日大阪フェスティバルホール)の3会場で555セットのみ限定販売された豪華記念BOXで、既に完売。買い逃したファンから問い合わせが殺到し、9月1日に一般発売となる。



今回発売されるBOXは、コンサート会場にて限定販売されたパッケージの色を変更した「限定盤」と「通常盤」の2形態。「限定盤」は、会場限定で販売されたBOXと同内容となっており、CD2枚とDVD2枚の他、今回のBOXの為だけに制作されたヒストリー本が封入された超豪華パッケージ仕様で完全生産限定となる。ヒストリー本は本人の最新インタビュー含め、約100ページから構成される小説が収録。また、「通常盤」は「限定盤」の中のCD2枚のみが収められている。



CD2枚には、新曲「まほろばの国」をはじめ、布施明が尊敬してやまない”ザ・ピーナッツ””植木等”とのデュエット楽曲「恋のバカンス」、「花と小父さん」の2曲。さらには「君は薔薇より美しい」JAZZヴァージョン、「カルチェラタンの雪」セルフカバー等、新しくレコーディングした6曲と、インディーズ盤にて発売の既存曲、JAZZ、CLASSICが収録。限定盤のDVDには55周年のインタビューやレコーディング風景、そしてBillboard Live YOKOHAMAでのJAZZライブの模様などが収められている。





<商品情報>



布施明

「陽はまた君を照らすよ AKIRA FUSE 55th Luxury Box 」



発売日2021年9月1日(水)

■限定盤

(2CD+2DVD+本)

価格:20000円(税込)

品番:TKCA-74955



『55th ANNIVERSARY SPECIAL ALBUM』



■通常盤

(2CD)

価格:4000円(税込)

品番:TKCA-74956

※通常盤は限定盤のCD(DISC-1とDISC-2)と同一内容の2枚組



布施明55周年記念BOX

「陽はまた君を照らすよ AKIRA FUSE 55th Luxury Box」



【CD】

収録曲

DISC-1(POPS)

まほろばの国

君は薔薇より美しい

恋のバカンス ※Respect collaboration Act1 布施明/ザ・ピーナッツ

うりずんの⾵

Daddy

花と⼩⽗さん ※Respect collaboration Act2 布施明/植木等

カルチェラタンの雪

Dilemma(ディレマ)

サヨナラを急がないで

1万回のありがとう(Remix 2021)

DISC-2(JAZZ/CLASSIC)

She

Sway

All The Way

Desperado

Come Live Your Life With Me

Dio Come Ti Amo

Nessun Dorma

You Raise Me Up

Time To Say Goodbye

Tristesse ”別れの曲”

【DVD】

DISC-1

「Like a Rolling Stone」

・独占インタビュー

・レコーディング風景

・AKIRA FUSE 55th ANNIVERSARY LIVE TOUR

〜陽はまた君を照らすよ〜@Bunkamuraオーチャードホール映像 他

DISC-2

「SOMETHING JAZZY 2020 Billboard Live YOKOHAMA」

・コンサート映像

【本】

「ヒストリエ」

小説【A4弱変形サイズ・100 ページ程度】

・歴史小説

・貴重なインタビューと写真にて構成



<ライブ情報>



「AKIRA FUSE LIVE TOUR 2021-2022」



2021年9月04日(土)埼玉・越谷サンシティホール

2021年9月29日(水)群馬・高崎芸術劇場 大劇場

2021年10月03日(日)東京・上野学園ホール

2021年10月16日(土)神奈川県民ホール 大ホール

2021年11月03日(水)東京・中野サンプラザホール

2021年11月26日(金)静岡・宇都宮市文化会館



布施明 公式サイト:http://fuse-akira.com/