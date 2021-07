セリエAは14日、2021-22シーズンの日程を公式サイトにて発表した。

開幕は8月22日で、2連覇を目指すインテルはジェノアと対戦。ユヴェントスはウディネーゼと、ローマはフィオレンティーナと、アタランタはトリノと開幕戦を戦う。また、日本代表DF吉田麻也が所属するサンプドリアはミランと、DF冨安健洋が所属するボローニャは昇格組サレルニターナとの対戦に決まった。

第3節にはナポリ対ユヴェントス、ミラン対ラツィオなどの対決が予定されているほか、昨シーズンは首位と2位に終わったインテル対ミランの“ミラノ・ダービー”は11月7日の第12節に行われる。なお、最終節は2022年5月22日に予定されている。

第1節の対戦カードは以下の通り。

■21-22セリエA 第1節

ボローニャ vs サレルニターナ

カリアリ vs スペツィア

エンポリ vs ラツィオ

ヴェローナ vs サッスオーロ

インテル vs ジェノア

ナポリ vs ヴェネツィア

ローマ vs フィオレンティーナ

サンプドリア vs ミラン

トリノ vs アタランタ

ウディネーゼ vs ユヴェントス