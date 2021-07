馬場ふみか、神ボディで魅せるセクシー&キュートなランジェリーショットが話題

女優でモデルの馬場ふみかが自身のInstagramでブランドミューズを務める『GiRLS by PEACH JOHN』の新作ランジェリーショットを公開した。



『non-no』の専属モデルを務めつつ、女優としても活躍している馬場ふみか。は今年3月に下着ブランド『GiRLS by PEACH JOHN』の新ミューズに就任した。



今回、馬場は『GiRLS by PEACH JOHN』の新作ランジェリーを着たモデルショットを投稿。爽やかなピンクのランジェリーが際立つセクシーでキュートな姿を披露した。



この投稿にネットでは「ふみふみの神すぎるボディ」「リアルヴィーナス」「すごい透明感だ」など絶賛コメントが殺到。15日(木)0時現在、いいね数は10.2万を超える。



【別カット】まさに「リアルヴィーナス」、馬場ふみかのランジェリーショット



▽馬場ふみか

Twitter:@fuuumika_b

Instagram:fumika_baba



