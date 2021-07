SMTK、新アルバム収録曲「Headhunters（feat. Dos Monos）」MV公開

SMTKが2ndアルバム『SIREN PROPAGANDA』を7月14日にリリース。同時に収録曲の「Headhunters (feat. Dos Monos)」のMVを公開した。





SMTK、Dos Monosミュージックビデオ撮影風景(写真:垂水佳菜)



SMTKとしては2作目のMV。前作「Otoshi Ana」はアニメーションだったが、今作の「Headhunters」はSMTKとDos Monosのメンバーが出演している。監督はかねてよりDos Monosとも親交のある映画監督の冨永昌敬が務めた。同楽曲はSMTKのセッション音源をもとに、荘子itが編集しDos Monosがラップを乗せるといった手法で制作された。



<リリース情報>







SMTK

2ndアルバム『SIREN PROPAGANDA』



発売日:2021年7月14日(水)

価格:2200円(税抜)

品番:APLS2107

収録曲:

1. Headhunters(feat. Dos Monos)

Music:SMTK Lyrics: Dos Monos Produced by荘子it

2. マルデシカク(feat. TaiTan)

Music:Tokutaro Hosoi

Lyrics:TaiTan, Tokutaro Hosoi

3. Diablo(feat. 没 a.k.a NGS)

Music:Kei Matsumaru

Lyrics:没 a.k.a NGS

4. Genkai Mentaiko

Music:Shun Ishiwaka

5. Minna No Uta

Music:SMTK

6. Ambitious pt.1 (feat. Ross Moody)

Music:Marty Holoubek

Lyrics:Kobamuta

Horn Arr.:Kei Matsumaru

7. Ambitious pt.2 (feat. Ross Moody)

Music:Marty Holoubek

Lyrics:Kobamuta

Horn Arr.:Kei Matsumaru

8. Love Has No Sound

Music:Tokutaro Hosoi

Guests

Dos Monos

荘子it, TaiTan, 没 a.k.a NGS

Ross Moody

Keita Kobayashi, Kobamuta



SMTK オフィシャルTwitter:https://twitter.com/SMTK_official